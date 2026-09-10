VoIP-телефон Grandstream GRP2616
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Характеристики
Описание товара VoIP-телефон Grandstream GRP2616
Grandstream GRP2616 - это высококлассный IP-телефон операторского класса, разработанный с поддержкой функции автонастройки для массового развертывания и простого управления. Он поддерживает 6 линий и 6 учетных записей SIP, а также имеет элегантный дизайн и набор функций нового поколения, включая интегрированный Wi-Fi, поддержку Bluetooth, 48 виртуальных программируемых клавиш (MPK), двойные гигабитные порты и многое другое. Устройство оснащено 4,3-дюймовым цветным ЖК-экраном со сменными лицевыми панелями, позволяющими легко кастомизировать логотип, и дополнительным 2,4-дюймовым дисплеем. Для обеспечения удаленной настройки и централизованного управления GRP2616 поддерживается системой управления устройствами (GDMS) компании Grandstream, которая предоставляет централизованный интерфейс для настройки, настройки, управления и мониторинга развертывания конечных точек Grandstream.
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