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VoIP-телефон Grandstream GRP2616 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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VoIP-телефон Grandstream GRP2616

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VoIP-телефон Grandstream GRP2616 - фото 1
VoIP-телефон Grandstream GRP2616 - фото 2
VoIP-телефон Grandstream GRP2616 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
VoIP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
цветной
Спикерфон
да
  • VoIP-телефон Grandstream GRP2616 - фото 1
  • VoIP-телефон Grandstream GRP2616 - фото 2
  • VoIP-телефон Grandstream GRP2616 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 354290
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Характеристики

Бренд
Grandstream
Тип товара
VoIP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
цветной
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х26х9
Вес, кг.
9.15

Описание товара VoIP-телефон Grandstream GRP2616

Grandstream GRP2616 - это высококлассный IP-телефон операторского класса, разработанный с поддержкой функции автонастройки для массового развертывания и простого управления. Он поддерживает 6 линий и 6 учетных записей SIP, а также имеет элегантный дизайн и набор функций нового поколения, включая интегрированный Wi-Fi, поддержку Bluetooth, 48 виртуальных программируемых клавиш (MPK), двойные гигабитные порты и многое другое. Устройство оснащено 4,3-дюймовым цветным ЖК-экраном со сменными лицевыми панелями, позволяющими легко кастомизировать логотип, и дополнительным 2,4-дюймовым дисплеем. Для обеспечения удаленной настройки и централизованного управления GRP2616 поддерживается системой управления устройствами (GDMS) компании Grandstream, которая предоставляет централизованный интерфейс для настройки, настройки, управления и мониторинга развертывания конечных точек Grandstream.

Отзывы о товаре VoIP-телефон Grandstream GRP2616




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Характеристики
Бренд
Grandstream
Тип товара
VoIP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
цветной
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Grandstream GRP2616 - это высококлассный IP-телефон операторского класса, разработанный с поддержкой функции автонастройки для массового развертывания и простого управления. Он поддерживает 6 линий и 6 учетных записей SIP, а также имеет элегантный дизайн и набор функций нового поколения, включая интегрированный Wi-Fi, поддержку Bluetooth, 48 виртуальных программируемых клавиш (MPK), двойные гигабитные порты и многое другое. Устройство оснащено 4,3-дюймовым цветным ЖК-экраном со сменными лицевыми панелями, позволяющими легко кастомизировать логотип, и дополнительным 2,4-дюймовым дисплеем. Для обеспечения удаленной настройки и централизованного управления GRP2616 поддерживается системой управления устройствами (GDMS) компании Grandstream, которая предоставляет централизованный интерфейс для настройки, настройки, управления и мониторинга развертывания конечных точек Grandstream.
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Отзывы


VoIP-телефон Grandstream GRP2616 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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