Жесткий диск Western Digital Black 1Tb (WD10SPSX)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
1 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
64
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 230 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 351519
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
1 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
64
Время наработки на отказ
650000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х1
Вес, г.
100
Описание товара Жесткий диск Western Digital Black 1Tb (WD10SPSX)
Диск HDD Western Digital - Black, for Mobile, SATA III (6Gb/s), 2.5", 1TB, 7K, 64MB, 7мм, WD10SPSX
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 2 тб, 4 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 1 тб
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Бренд
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
1 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
64
Время наработки на отказ
650000
Страна производитель
Китай
Диск HDD Western Digital - Black, for Mobile, SATA III (6Gb/s), 2.5", 1TB, 7K, 64MB, 7мм, WD10SPSX
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 2 тб, 4 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 1 тб
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 2 тб, 4 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 1 тб
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