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Жесткий диск HDD Western Digital Blue 2Tb (WD20EZBX) купить в Санкт-Петербурге цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск HDD Western Digital Blue 2Tb (WD20EZBX)

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Жесткий диск HDD Western Digital Blue 2Tb (WD20EZBX) - фото 2
Жесткий диск HDD Western Digital Blue 2Tb (WD20EZBX) - фото 3
Жесткий диск HDD Western Digital Blue 2Tb (WD20EZBX) - фото 4
Жесткий диск HDD Western Digital Blue 2Tb (WD20EZBX) - фото 5
Жесткий диск HDD Western Digital Blue 2Tb (WD20EZBX) - фото 6
Жесткий диск HDD Western Digital Blue 2Tb (WD20EZBX) - фото 7
Жесткий диск HDD Western Digital Blue 2Tb (WD20EZBX) - фото 8
Жесткий диск HDD Western Digital Blue 2Tb (WD20EZBX) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
2 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
  • Жесткий диск HDD Western Digital Blue 2Tb (WD20EZBX) - фото 1
  • Жесткий диск HDD Western Digital Blue 2Tb (WD20EZBX) - фото 2
  • Жесткий диск HDD Western Digital Blue 2Tb (WD20EZBX) - фото 3
  • Жесткий диск HDD Western Digital Blue 2Tb (WD20EZBX) - фото 4
  • Жесткий диск HDD Western Digital Blue 2Tb (WD20EZBX) - фото 5
  • Жесткий диск HDD Western Digital Blue 2Tb (WD20EZBX) - фото 6
  • Жесткий диск HDD Western Digital Blue 2Tb (WD20EZBX) - фото 7
  • Жесткий диск HDD Western Digital Blue 2Tb (WD20EZBX) - фото 8
  • Жесткий диск HDD Western Digital Blue 2Tb (WD20EZBX) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 475181
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Характеристики

Бренд
WD
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
2 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, г.
460

Описание товара Жесткий диск HDD Western Digital Blue 2Tb (WD20EZBX)

3,5-дюймовые жесткие диски для ПК Western Digital WD Blue обеспечивают впечатляющую надежность при работе с офисными программами и веб-приложениями, идеально справляясь с ролью дополнительных накопителей для настольных компьютеров и офисного оборудования.



Теги товара: 2 тб

Отзывы о товаре Жесткий диск HDD Western Digital Blue 2Tb (WD20EZBX)




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Характеристики
Бренд
WD
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
2 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Страна производитель
Китай
Описание
3,5-дюймовые жесткие диски для ПК Western Digital WD Blue обеспечивают впечатляющую надежность при работе с офисными программами и веб-приложениями, идеально справляясь с ролью дополнительных накопителей для настольных компьютеров и офисного оборудования.


Теги товара: 2 тб
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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