Внешний HDD Seagate Basic 2Tb (STJL2000400) Black
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Характеристики
Описание товара Внешний HDD Seagate Basic 2Tb (STJL2000400) Black
Внешний жесткий диск Seagate — это надежное и стильное решение для хранения данных, которое сочетает в себе высокое качество и современные технологии. Объем устройства составляет 2 Тб, что позволяет хранить огромное количество файлов, будь то документы, фотографии, видео или программы. Диск выполнен в компактном форм-факторе 2.5 дюйма и имеет легкий пластиковый корпус, что делает его удобным для переноски и использования в самых разных условиях. Элегантный черный цвет придает устройству современный и сдержанный вид, который прекрасно сочетается с любой компьютерной техникой. Seagate использует интерфейс подключения USB 3.2 Gen 1 Type-A, который обеспечивает высокоскоростную передачу данных и совместим с большинством современных компьютеров и ноутбуков. Это делает процесс передачи и резервного копирования данных быстрым и простым, избавляя пользователя от длительных ожиданий. Благодаря своему надежному жесткому диску (HDD), Seagate предоставляет пользователям экономичное решение для долговременного хранения больших объемов данных, сохраняя их в безопасности и доступности в любой момент.
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