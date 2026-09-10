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Внешний HDD Seagate Basic 2Tb (STJL2000400) Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний HDD Seagate Basic 2Tb (STJL2000400) Black

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Внешний HDD Seagate Basic 2Tb (STJL2000400) Black - фото 1
Внешний HDD Seagate Basic 2Tb (STJL2000400) Black - фото 2
Внешний HDD Seagate Basic 2Tb (STJL2000400) Black - фото 3
Внешний HDD Seagate Basic 2Tb (STJL2000400) Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний HDD
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-A
  • Внешний HDD Seagate Basic 2Tb (STJL2000400) Black - фото 1
  • Внешний HDD Seagate Basic 2Tb (STJL2000400) Black - фото 2
  • Внешний HDD Seagate Basic 2Tb (STJL2000400) Black - фото 3
  • Внешний HDD Seagate Basic 2Tb (STJL2000400) Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 351508
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Характеристики

Бренд
Seagate
Тип товара
Внешний HDD
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Цвет
черный
Комлектация
инструкция, кабель USB 3.0
Материал корпуса
пластик
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х3
Вес, г.
973

Описание товара Внешний HDD Seagate Basic 2Tb (STJL2000400) Black

Внешний жесткий диск Seagate — это надежное и стильное решение для хранения данных, которое сочетает в себе высокое качество и современные технологии. Объем устройства составляет 2 Тб, что позволяет хранить огромное количество файлов, будь то документы, фотографии, видео или программы. Диск выполнен в компактном форм-факторе 2.5 дюйма и имеет легкий пластиковый корпус, что делает его удобным для переноски и использования в самых разных условиях. Элегантный черный цвет придает устройству современный и сдержанный вид, который прекрасно сочетается с любой компьютерной техникой. Seagate использует интерфейс подключения USB 3.2 Gen 1 Type-A, который обеспечивает высокоскоростную передачу данных и совместим с большинством современных компьютеров и ноутбуков. Это делает процесс передачи и резервного копирования данных быстрым и простым, избавляя пользователя от длительных ожиданий. Благодаря своему надежному жесткому диску (HDD), Seagate предоставляет пользователям экономичное решение для долговременного хранения больших объемов данных, сохраняя их в безопасности и доступности в любой момент.



Теги товара: 2 Тб, hdd, 2.5 дюйма, Черные

Отзывы о товаре Внешний HDD Seagate Basic 2Tb (STJL2000400) Black




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Характеристики
Бренд
Seagate
Тип товара
Внешний HDD
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Цвет
черный
Комлектация
инструкция, кабель USB 3.0
Материал корпуса
пластик
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний жесткий диск Seagate — это надежное и стильное решение для хранения данных, которое сочетает в себе высокое качество и современные технологии. Объем устройства составляет 2 Тб, что позволяет хранить огромное количество файлов, будь то документы, фотографии, видео или программы. Диск выполнен в компактном форм-факторе 2.5 дюйма и имеет легкий пластиковый корпус, что делает его удобным для переноски и использования в самых разных условиях. Элегантный черный цвет придает устройству современный и сдержанный вид, который прекрасно сочетается с любой компьютерной техникой. Seagate использует интерфейс подключения USB 3.2 Gen 1 Type-A, который обеспечивает высокоскоростную передачу данных и совместим с большинством современных компьютеров и ноутбуков. Это делает процесс передачи и резервного копирования данных быстрым и простым, избавляя пользователя от длительных ожиданий. Благодаря своему надежному жесткому диску (HDD), Seagate предоставляет пользователям экономичное решение для долговременного хранения больших объемов данных, сохраняя их в безопасности и доступности в любой момент.


Теги товара: 2 Тб, hdd, 2.5 дюйма, Черные
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