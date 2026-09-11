Внешний HDD Silicon Power Armor A30 2Tb (SP020TBPHDA30S3W) White
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Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Объем
2 Тб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 260 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 49170
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Внешний жесткий диск
Объем
2 Тб
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х6
Вес, г.
300
Описание товара Внешний HDD Silicon Power Armor A30 2Tb (SP020TBPHDA30S3W) White
объём: 2Тб; портативный; интерфейс USB 3.0; форм-фактор 2.5"; противоударный
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Теги товара: 2 Тб
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объём: 2Тб; портативный; интерфейс USB 3.0; форм-фактор 2.5"; противоударный
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Теги товара: 2 Тб
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Теги товара: 2 Тб
Внешний HDD Silicon Power Armor A30 2Tb (SP020TBPHDA30S3W) White - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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