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Внешний HDD Silicon Power Armor A30 2Tb (SP020TBPHDA30S3W) White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний HDD Silicon Power Armor A30 2Tb (SP020TBPHDA30S3W) White

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Внешний HDD Silicon Power Armor A30 2Tb (SP020TBPHDA30S3W) White - фото 1
Внешний HDD Silicon Power Armor A30 2Tb (SP020TBPHDA30S3W) White - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Объем
2 Тб
  • Внешний HDD Silicon Power Armor A30 2Tb (SP020TBPHDA30S3W) White - фото 1
  • Внешний HDD Silicon Power Armor A30 2Tb (SP020TBPHDA30S3W) White - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 49170
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Характеристики

Бренд
Silicon Power
Тип товара
Внешний жесткий диск
Объем
2 Тб
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х6
Вес, г.
300

Описание товара Внешний HDD Silicon Power Armor A30 2Tb (SP020TBPHDA30S3W) White

объём: 2Тб; портативный; интерфейс USB 3.0; форм-фактор 2.5"; противоударный



Теги товара: 2 Тб

Отзывы о товаре Внешний HDD Silicon Power Armor A30 2Tb (SP020TBPHDA30S3W) White




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Характеристики
Бренд
Silicon Power
Тип товара
Внешний жесткий диск
Объем
2 Тб
Страна производитель
Китай
Описание
объём: 2Тб; портативный; интерфейс USB 3.0; форм-фактор 2.5"; противоударный


Теги товара: 2 Тб
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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