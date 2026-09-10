Внешний HDD Silicon Power Armor A30 2Tb Black (SP020TBPHDA30S3K)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Внешний HDD Silicon Power Armor A30 2Tb Black (SP020TBPHDA30S3K)
Универсальный внешний HDD Silicon Power 2TB Armor A30 [SP020TBPHDA30S3K] 2.5 USB 3.0 Black обладает надежной защитой от внешних воздействий. Небольшой 2,5-дюймовый корпус черного цвета с закрепленным сбоку USB кабелем выглядит стильно и практично. Специальный силикагель, из которого сделан корпус, обладает высокой ударопрочностью. Также обеспечены и внутренние системы для защиты накопителя от ударов и сотрясений. Портативный накопитель способен обмениваться информацией со скоростью 5 Гбит/с по интерфейсу USB 3.0. Если же используется интерфейс USB 2.0, скорость передачи сокращается до 480 Мбит/с. Это небольшое устройство весит всего 181 грамм. Его удобно использовать для перемещения важной информации, не боясь по неосторожности потерять ее.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, напольные, 1 Тб, 4 тб, ssd, 3.5 дюйма, ssd 500 гб, ssd 1 тб, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 11 670 руб.2918 руб. в СплитВнешний HDD Transcend StoreJet 25M3G Slim 1Tb Military Green (TS...
-
В наличииЦена 11 680 руб.2920 руб. в СплитВнешний HDD Transcend StoreJet 25H3 1Tb Blue (TS1TSJ25H3B)
-
В наличииЦена 11 700 руб.2925 руб. в СплитВнешний HDD Toshiba 2Tb (HDTP320EK3AA)
-
В наличииЦена 11 770 руб.2943 руб. в СплитВнешний HDD WD My Passport 2Tb Black (WDBYVG0020BBK-WESN)
-
В наличииЦена 11 810 руб.2953 руб. в СплитВнешний HDD Transcend USB 3.0 2Tb TS2TSJ25A3K 2.5 черный
-
В наличииЦена 11 960 руб.2990 руб. в СплитВнешний HDD A-Data DashDrive Durable HD650 2Tb Blue (AHD650-2TU3...
-
В наличииЦена 11 960 руб.2990 руб. в СплитВнешний HDD 2.5" ADATA 2.0Tb HD650 (AHD650-2TU31-CBK) USB 3.1 че...
-
В наличииЦена 11 960 руб.2990 руб. в СплитВнешний HDD A-DATA 2TB HD650 25" USB 3.1 красный (AHD650-2TU31-C...
-
В наличииЦена 11 990 руб.2998 руб. в СплитВнешний HDD Transcend StoreJet 25C3S 1Tb (TS1TSJ25C3S)
-
В наличииЦена 12 080 руб.3020 руб. в СплитВнешний HDD WD Elements Portable 2Tb Black (WDBU6Y0020BBK-WESN)
-
В наличииЦена 12 190 руб.3048 руб. в СплитВнешний HDD A-Data DashDrive Durable HD710 2Tb Blue (AHD710P-2TU...
-
В наличииЦена 12 190 руб.3048 руб. в СплитВнешний HDD A-Data DashDrive Durable HD710P 2Tb Black (AHD710P-2...
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, напольные, 1 Тб, 4 тб, ssd, 3.5 дюйма, ssd 500 гб, ssd 1 тб, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Отзывы о товаре Внешний HDD Silicon Power Armor A30 2Tb Black (SP020TBPHDA30S3K)