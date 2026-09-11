Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A30 2Tb (SP020TBPHDA30S3A)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A30 2Tb (SP020TBPHDA30S3A)
Внешний HDD Silicon Power Armor A30 [SP020TBPHDA30S3A] - это надежный накопитель данных, облаченный в ударопрочный корпус из силикона. Этот материал гарантирует высочайший уровень защиты при ударах, вызванных случайными падениями. Специальная текстура корпуса обеспечивает ему защиту от отпечатков пальцев и царапин. Компактный винчестер готов предоставить в распоряжение пользователя 2 ТБ объема данных. Теперь все важные документы, фотографии, а также любимая музыка и фильмы всегда будут у вас под рукой. Внешний HDD Silicon Power Armor A30 [SP020TBPHDA30S3A] представлен в классическом черном цвете. Размеры модели - 134x87.5x18.6 мм (длина, ширина и толщина соответственно). За счет компактных габаритов жесткий диск сможет сопровождать вас в любой поездке, ведь ему найдется место в любой сумке для ноутбука или рюкзаке. Устройство, соответствующее форм-фактору 2.5, имеет передовой интерфейс подключения USB 3.2 Gen 1 Type A с высокой пропускной способностью. Данная модель комплектуется USB-кабелем.
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