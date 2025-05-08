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Фен технический Зубр Мастер ФТ-1600 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фен технический Зубр Мастер ФТ-1600

6 Отзывы
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Фен технический Зубр Мастер ФТ-1600 - фото 1
Фен технический Зубр Мастер ФТ-1600 - фото 2
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Фен технический Зубр Мастер ФТ-1600 - фото 5
Фен технический Зубр Мастер ФТ-1600 - фото 6
Фен технический Зубр Мастер ФТ-1600 - фото 7
Фен технический Зубр Мастер ФТ-1600 - фото 8
Фен технический Зубр Мастер ФТ-1600 - фото 9
Фен технический Зубр Мастер ФТ-1600 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Строительный фен
  • Фен технический Зубр Мастер ФТ-1600 - фото 1
  • Фен технический Зубр Мастер ФТ-1600 - фото 2
  • Фен технический Зубр Мастер ФТ-1600 - фото 3
  • Фен технический Зубр Мастер ФТ-1600 - фото 4
  • Фен технический Зубр Мастер ФТ-1600 - фото 5
  • Фен технический Зубр Мастер ФТ-1600 - фото 6
  • Фен технический Зубр Мастер ФТ-1600 - фото 7
  • Фен технический Зубр Мастер ФТ-1600 - фото 8
  • Фен технический Зубр Мастер ФТ-1600 - фото 9
  • Фен технический Зубр Мастер ФТ-1600 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 700 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 350557
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Фен технический Зубр Мастер ФТ-1600
1 700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Строительный фен
В кейсе
нет
Высота, см
8
Дополнительные насадки в комплекте
да
ЖК-дисплей
нет
Максимальная температура
550 град.
Максимальный объем выдуваемого воздуха
0
Минимальная температура
350 град.
Мощность, Вт
1600
Питание
от сети
Регулировка температуры
есть
Ширина, см
23.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х24х9
Вес, г.
933

Описание товара Фен технический Зубр Мастер ФТ-1600

Инженеры компании ЗУБР разработали доступную по цене модель технического фена, обладающую высоким ресурсом (более 200 часов непрерывной работы). Фен имеет эргономичный корпус и рукоятку, а также регулировку температуры и потока воздуха. Встроенная термозащита предохраняет нагревательный элемент от перегрева, гарантируя длительный срок службы инструмента. Фен может быть использован для сушки или снятия лакокрасочных покрытий, фиксации клеевых соединений и клейки путем нагрева, сушки штукатурки, шпатлевки, изделий из гипса и аналогичных материалов.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, в кейсе, 2000 вт

Отзывы о товаре Фен технический Зубр Мастер ФТ-1600

Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
всё норм, фен огонь, пошутил над женной что ей, волосами до сих пор на весь дом пахнет, но это шутка
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Давлет А.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший фен очень выносливый
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Фен за свои деньги нормальный. Но есть вопрос. Включали ненадолго три раза на холостую и после каждого при выключении из сопла идет дым. У других фенов такого не видела. Это прогорает внутренняя обработка или что-то не так?
Источник: Яндекс Маркет
31.10.2024
Тихон К.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично за свои деньги для работы с пленками
Источник: Яндекс Маркет
21.10.2024
Лариса С.

Достоинства:


Комментарий:
Проверила на пункте выдачи, работает.
Источник: Яндекс Маркет
02.08.2024
Николай Щ.

Достоинства:


Комментарий:
Оба режима работают, все отлично.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Строительный фен
В кейсе
нет
Высота, см
8
Дополнительные насадки в комплекте
да
ЖК-дисплей
нет
Максимальная температура
550 град.
Максимальный объем выдуваемого воздуха
0
Минимальная температура
350 град.
Мощность, Вт
1600
Питание
от сети
Регулировка температуры
есть
Развернуть
Ширина, см
23.5
Страна производитель
Китай
Описание
Инженеры компании ЗУБР разработали доступную по цене модель технического фена, обладающую высоким ресурсом (более 200 часов непрерывной работы). Фен имеет эргономичный корпус и рукоятку, а также регулировку температуры и потока воздуха. Встроенная термозащита предохраняет нагревательный элемент от перегрева, гарантируя длительный срок службы инструмента. Фен может быть использован для сушки или снятия лакокрасочных покрытий, фиксации клеевых соединений и клейки путем нагрева, сушки штукатурки, шпатлевки, изделий из гипса и аналогичных материалов.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, в кейсе, 2000 вт
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
всё норм, фен огонь, пошутил над женной что ей, волосами до сих пор на весь дом пахнет, но это шутка
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Давлет А.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший фен очень выносливый
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Фен за свои деньги нормальный. Но есть вопрос. Включали ненадолго три раза на холостую и после каждого при выключении из сопла идет дым. У других фенов такого не видела. Это прогорает внутренняя обработка или что-то не так?
Источник: Яндекс Маркет
31.10.2024
Тихон К.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично за свои деньги для работы с пленками
Источник: Яндекс Маркет
21.10.2024
Лариса С.

Достоинства:


Комментарий:
Проверила на пункте выдачи, работает.
Источник: Яндекс Маркет
02.08.2024
Николай Щ.

Достоинства:


Комментарий:
Оба режима работают, все отлично.


Фен технический Зубр Мастер ФТ-1600 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1700 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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