Нивелир лазерный Condtrol XLiner 360 G (1-2-134)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровни и нивелиры
Класс лазера
2
Длина волны, нм
520
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
зеленый
Дальность построения без приемника, м
50
Дальность построения с приемником, м
100
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 350160
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Уровни и нивелиры
Комплектация
лазерный нивелир, сумка, элементы питания (АА), руководство пользователя
Класс лазера
2
Длина волны, нм
520
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
зеленый
Количество и напряжение элементов питания
4 х 1,5В
Магнитное крепление
нет
360 градусов
да
Возможность работы с приемником
да
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
50
Дальность построения с приемником, м
100
Точность, мм/м
0,2
Резьба под штатив, дюйм
5 на 8, 1 на 4
Тип выравнивания
автоматическое
Угол самовыравнивания, град
3.5
Ширина, см
8.5
Высота, см
13.2
Элементы питания
4 батареи АА
Время работы на одном заряде, ч
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х16х15
Вес, г.
700
Описание товара Нивелир лазерный Condtrol XLiner 360 G (1-2-134)
XLiner 360G оснащен зелёным лазером с длиной волны 520 нм, который воспринимается в 4 раза ярче красного при одинаковой мощности излучателя. Эта особенность позволяет использовать нивелир одинаково эффективно в помещениях и на открытых строительных площадках. Для работы на улице XLiner 360G имеет импульсный режим, позволяющий работать с приёмником лазерного излучения CONDTROL на дистанциях до 100 м. Ударопрочный прорезиненный корпус, надёжная защита от влаги, пыли и грязи позволяют использовать XLiner 360G не только в помещениях, но и на открытых строительных площадках в любое время года.
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Бренд
Тип товара
Уровни и нивелиры
Комплектация
лазерный нивелир, сумка, элементы питания (АА), руководство пользователя
Класс лазера
2
Длина волны, нм
520
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
зеленый
Количество и напряжение элементов питания
4 х 1,5В
Магнитное крепление
нет
360 градусов
да
Возможность работы с приемником
да
Развернуть
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
50
Дальность построения с приемником, м
100
Точность, мм/м
0,2
Резьба под штатив, дюйм
5 на 8, 1 на 4
Тип выравнивания
автоматическое
Угол самовыравнивания, град
3.5
Ширина, см
8.5
Высота, см
13.2
Элементы питания
4 батареи АА
Время работы на одном заряде, ч
8
Страна производитель
Китай
XLiner 360G оснащен зелёным лазером с длиной волны 520 нм, который воспринимается в 4 раза ярче красного при одинаковой мощности излучателя. Эта особенность позволяет использовать нивелир одинаково эффективно в помещениях и на открытых строительных площадках. Для работы на улице XLiner 360G имеет импульсный режим, позволяющий работать с приёмником лазерного излучения CONDTROL на дистанциях до 100 м. Ударопрочный прорезиненный корпус, надёжная защита от влаги, пыли и грязи позволяют использовать XLiner 360G не только в помещениях, но и на открытых строительных площадках в любое время года.
Нивелир лазерный Condtrol XLiner 360 G (1-2-134) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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