Сумка монтажника КВТ С-04
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Характеристики
Тип товара
Системы хранения и транспортировки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 349921
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
40х30х15
Вес, кг.
3
Описание товара Сумка монтажника КВТ С-04
Сумка монтажника С-04 КВТ 66143 изготовлена из водонепроницаемого нейлона и обладает высокой прочностью. Имеет одно жесткое внутреннее отделение, два вместительных наружных кармана и откидывающиеся боковые секции с несколькими отделениями. Прошитые мягкие ручки обеспечивают удобство при переноске. Грузоподъемность сумки достигает 20 кг.
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Сумка монтажника С-04 КВТ 66143 изготовлена из водонепроницаемого нейлона и обладает высокой прочностью. Имеет одно жесткое внутреннее отделение, два вместительных наружных кармана и откидывающиеся боковые секции с несколькими отделениями. Прошитые мягкие ручки обеспечивают удобство при переноске. Грузоподъемность сумки достигает 20 кг.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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