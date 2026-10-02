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Нож Зубр 47781 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Нож Зубр 47781

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож-мультитул
Количество функций
12
Функции
ножницы, шило, пилка, открывалка для консервных банок, нож, развертка, пила по дереву, инструмент для вытаскивания крючков, рыбочистка, кольцо для ключей
  • Нож Зубр 47781 - фото 1
  • Нож Зубр 47781 - фото 2
  • Нож Зубр 47781 - фото 3
  • Нож Зубр 47781 - фото 4
  • Нож Зубр 47781 - фото 5
  • Нож Зубр 47781 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
520 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 347561
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Нож Зубр 47781
520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Нож-мультитул
Материал
сталь
Количество функций
12
Функции
ножницы, шило, пилка, открывалка для консервных банок, нож, развертка, пила по дереву, инструмент для вытаскивания крючков, рыбочистка, кольцо для ключей
Комплектация
нож, упаковка
Ширина, см
7.2
Высота, см
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х7х3
Вес, г.
150

Описание товара Нож Зубр 47781

Многофункциональный складной нож 12 в 1 ЗУБР МАСТЕР 47781 станет отличным помощником в хозяйстве и в туризме. Благодаря небольшим размерам его удобно хранить в сумке, кармане или бардачке автомобиля. Выполнен полностью из нержавеющей инструментальной стали, что гарантирует долгий срок эксплуатации. В конструкцию входят 12 инструментов, которые помещаются в рукоятке.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские

Отзывы о товаре Нож Зубр 47781




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Нож-мультитул
Материал
сталь
Количество функций
12
Функции
ножницы, шило, пилка, открывалка для консервных банок, нож, развертка, пила по дереву, инструмент для вытаскивания крючков, рыбочистка, кольцо для ключей
Комплектация
нож, упаковка
Ширина, см
7.2
Высота, см
3
Страна производитель
Китай
Описание
Многофункциональный складной нож 12 в 1 ЗУБР МАСТЕР 47781 станет отличным помощником в хозяйстве и в туризме. Благодаря небольшим размерам его удобно хранить в сумке, кармане или бардачке автомобиля. Выполнен полностью из нержавеющей инструментальной стали, что гарантирует долгий срок эксплуатации. В конструкцию входят 12 инструментов, которые помещаются в рукоятке.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нож Зубр 47781 - купить по цене 520 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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