Штуцер для подключения к водопроводным кранам Gardena 18210-20
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Штуцер для подключения к водопроводным кранам Gardena 18210-20
Штуцер для подключения водопроводных кранов GARDENA позволяет оставить в прошлом утомительное наполнение водой леек на балконе. Штуцер для подключения к водопроводному крану обеспечивает простоту полива цветов на балконе. Подключение штуцера к крану осуществляется с помощью всего нескольких простых шагов. Благодаря входящему в комплект гаечному ключу затягивание резьбы становится не сложнее детской игры. После этого установите адаптер на резьбу и нажмите на ползунок. Сдвиньте его, чтобы зафиксировать адаптер на резьбе. Теперь можно подсоединить шланг. При перемещении ползунка в противоположном направлении адаптер будет ослаблен и его можно будет легко снять. Убедитесь, как в 5-летней гарантии производителя, так и в надежности уплотнения GARDENA, изготовленного в Германии. Адаптер совместим со всеми обычными кранами с внутренней резьбой M 24x1 или с наружной резьбой M 22x1 (не подходит для водонагревателей низкого давления или без давления). Штуцер является полезным аксессуаром для бытовых кранов при работе с большим количеством воды, например при наполнении аквариума или детского бассейна.
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Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
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