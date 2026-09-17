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Шланг поливочный армированный ПВХ СИБРТЕХ 674392, 3/4", 50 м, урожайный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шланг поливочный армированный ПВХ СИБРТЕХ 674392, 3/4", 50 м, урожайный

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Шланг поливочный армированный ПВХ СИБРТЕХ 674392, 3/4&quot;, 50 м, урожайный - фото 1
Шланг поливочный армированный ПВХ СИБРТЕХ 674392, 3/4&quot;, 50 м, урожайный - фото 2
Шланг поливочный армированный ПВХ СИБРТЕХ 674392, 3/4&quot;, 50 м, урожайный - фото 3
Шланг поливочный армированный ПВХ СИБРТЕХ 674392, 3/4&quot;, 50 м, урожайный - фото 4
Шланг поливочный армированный ПВХ СИБРТЕХ 674392, 3/4&quot;, 50 м, урожайный - фото 5
Шланг поливочный армированный ПВХ СИБРТЕХ 674392, 3/4&quot;, 50 м, урожайный - фото 6
Шланг поливочный армированный ПВХ СИБРТЕХ 674392, 3/4&quot;, 50 м, урожайный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
ПВХ
Длина, м
50
  • Шланг поливочный армированный ПВХ СИБРТЕХ 674392, 3/4&quot;, 50 м, урожайный - фото 1
  • Шланг поливочный армированный ПВХ СИБРТЕХ 674392, 3/4&quot;, 50 м, урожайный - фото 2
  • Шланг поливочный армированный ПВХ СИБРТЕХ 674392, 3/4&quot;, 50 м, урожайный - фото 3
  • Шланг поливочный армированный ПВХ СИБРТЕХ 674392, 3/4&quot;, 50 м, урожайный - фото 4
  • Шланг поливочный армированный ПВХ СИБРТЕХ 674392, 3/4&quot;, 50 м, урожайный - фото 5
  • Шланг поливочный армированный ПВХ СИБРТЕХ 674392, 3/4&quot;, 50 м, урожайный - фото 6
  • Шланг поливочный армированный ПВХ СИБРТЕХ 674392, 3/4&quot;, 50 м, урожайный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 950 руб. 
Начислим 32 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745156
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Шланг поливочный армированный ПВХ СИБРТЕХ 674392, 3/4", 50 м, урожайный
1 950 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
шланг
Материал
ПВХ
Длина, м
50
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Диаметр шланга
3/4 дюйм
Давление, Бар
15
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
40х39х24
Вес, кг.
7.56

Описание товара Шланг поливочный армированный ПВХ СИБРТЕХ 674392, 3/4", 50 м, урожайный

Армированный поливочный шланг из ПВХ Сибртех «Урожайный» 674392 длиной 50 м и диаметром 3/4" пригодится для быстрого орошения растений на дачном участке. Оптимален для использования на территории небольшой площади, может применяться совместно с любыми элементами оросительных систем Palisad и Palisad LUXE.

Преимущества

  • Прочность — при изготовлении использован высококачественный поливинилхлорид (ПВХ), армирующий слой из полиэстерной нити обеспечивает устойчивость к скручиванию и изгибам.
  • Надежность — толщина стенок составляет 1,9 мм, поэтому шланг выдерживает разрывные нагрузки до 15 бар.
  • Устойчивость к воздействию УФ-излучения — шланг имеет защитное покрытие.
  • Экологичность — ПВХ не содержит токсичных веществ и безвреден для окружающей среды.

Отзывы о товаре Шланг поливочный армированный ПВХ СИБРТЕХ 674392, 3/4", 50 м, урожайный




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
шланг
Материал
ПВХ
Длина, м
50
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Диаметр шланга
3/4 дюйм
Давление, Бар
15
Страна производитель
Россия
Описание

Армированный поливочный шланг из ПВХ Сибртех «Урожайный» 674392 длиной 50 м и диаметром 3/4" пригодится для быстрого орошения растений на дачном участке. Оптимален для использования на территории небольшой площади, может применяться совместно с любыми элементами оросительных систем Palisad и Palisad LUXE.

Преимущества

  • Прочность — при изготовлении использован высококачественный поливинилхлорид (ПВХ), армирующий слой из полиэстерной нити обеспечивает устойчивость к скручиванию и изгибам.
  • Надежность — толщина стенок составляет 1,9 мм, поэтому шланг выдерживает разрывные нагрузки до 15 бар.
  • Устойчивость к воздействию УФ-излучения — шланг имеет защитное покрытие.
  • Экологичность — ПВХ не содержит токсичных веществ и безвреден для окружающей среды.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шланг поливочный армированный ПВХ СИБРТЕХ 674392, 3/4", 50 м, урожайный – стоимость товара 1950 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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