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Шланг поливочный армированный PALISAD 67111, 3 слойный ТЭП 1/2'', 35 м, аграрный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шланг поливочный армированный PALISAD 67111, 3 слойный ТЭП 1/2'', 35 м, аграрный

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Шланг поливочный армированный PALISAD 67111, 3 слойный ТЭП 1/2&#039;&#039;, 35 м, аграрный - фото 1
Шланг поливочный армированный PALISAD 67111, 3 слойный ТЭП 1/2&#039;&#039;, 35 м, аграрный - фото 2
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Шланг поливочный армированный PALISAD 67111, 3 слойный ТЭП 1/2&#039;&#039;, 35 м, аграрный - фото 4
Шланг поливочный армированный PALISAD 67111, 3 слойный ТЭП 1/2&#039;&#039;, 35 м, аграрный - фото 5
Шланг поливочный армированный PALISAD 67111, 3 слойный ТЭП 1/2&#039;&#039;, 35 м, аграрный - фото 6
Шланг поливочный армированный PALISAD 67111, 3 слойный ТЭП 1/2&#039;&#039;, 35 м, аграрный - фото 7
Шланг поливочный армированный PALISAD 67111, 3 слойный ТЭП 1/2&#039;&#039;, 35 м, аграрный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланг
Материал
пластик
Длина, м
35
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  • Шланг поливочный армированный PALISAD 67111, 3 слойный ТЭП 1/2&#039;&#039;, 35 м, аграрный - фото 2
  • Шланг поливочный армированный PALISAD 67111, 3 слойный ТЭП 1/2&#039;&#039;, 35 м, аграрный - фото 3
  • Шланг поливочный армированный PALISAD 67111, 3 слойный ТЭП 1/2&#039;&#039;, 35 м, аграрный - фото 4
  • Шланг поливочный армированный PALISAD 67111, 3 слойный ТЭП 1/2&#039;&#039;, 35 м, аграрный - фото 5
  • Шланг поливочный армированный PALISAD 67111, 3 слойный ТЭП 1/2&#039;&#039;, 35 м, аграрный - фото 6
  • Шланг поливочный армированный PALISAD 67111, 3 слойный ТЭП 1/2&#039;&#039;, 35 м, аграрный - фото 7
  • Шланг поливочный армированный PALISAD 67111, 3 слойный ТЭП 1/2&#039;&#039;, 35 м, аграрный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 010 руб. 
Начислим 33 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745133
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Шланг поливочный армированный PALISAD 67111, 3 слойный ТЭП 1/2'', 35 м, аграрный
2 010 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
Шланг
Тип товара
поливочный набор
Материал
пластик
Длина, м
35
Рассеиватель
нет
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Диаметр шланга
12
Давление, Бар
8
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
41.3
Высота, см
12.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х41х12
Вес, кг.
6.06

Описание товара Шланг поливочный армированный PALISAD 67111, 3 слойный ТЭП 1/2'', 35 м, аграрный

Система полива Palisad — поливочный набор со шлангом длиной 35 м, который поможет охватить большую площадь без частого перемещения оборудования. Пластиковая конструкция сочетает лёгкость и практичность: вес набора составляет 5,88 кг. Диаметр подключения 1/2 дюйма обеспечивает совместимость с соответствующим подключением, а нижний забор воды делает подачу удобной для организации полива. Шланг рассчитан на давление до 8 бар. Компактные габариты набора — 41,3 ? 12,2 см — не займут много места при хранении. Рассеиватель, регулятор расхода воды и фиксатор для длительного полива не предусмотрены.

Отзывы о товаре Шланг поливочный армированный PALISAD 67111, 3 слойный ТЭП 1/2'', 35 м, аграрный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
Шланг
Тип товара
поливочный набор
Материал
пластик
Длина, м
35
Рассеиватель
нет
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Диаметр шланга
12
Давление, Бар
8
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
41.3
Развернуть
Высота, см
12.2
Страна производитель
Китай
Описание
Система полива Palisad — поливочный набор со шлангом длиной 35 м, который поможет охватить большую площадь без частого перемещения оборудования. Пластиковая конструкция сочетает лёгкость и практичность: вес набора составляет 5,88 кг. Диаметр подключения 1/2 дюйма обеспечивает совместимость с соответствующим подключением, а нижний забор воды делает подачу удобной для организации полива. Шланг рассчитан на давление до 8 бар. Компактные габариты набора — 41,3 ? 12,2 см — не займут много места при хранении. Рассеиватель, регулятор расхода воды и фиксатор для длительного полива не предусмотрены.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шланг поливочный армированный PALISAD 67111, 3 слойный ТЭП 1/2'', 35 м, аграрный - купить по цене 2010 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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