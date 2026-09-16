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Распылитель круговой RACO Aquatech 695C, 5-позиционный, на металлической пике (4260-55/695C) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Распылитель круговой RACO Aquatech 695C, 5-позиционный, на металлической пике (4260-55/695C)

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Распылитель круговой RACO Aquatech 695C, 5-позиционный, на металлической пике (4260-55/695C) - фото 1
Распылитель круговой RACO Aquatech 695C, 5-позиционный, на металлической пике (4260-55/695C) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Вид дождевателя
круговой
Количество режимов полива
5
Площадь полива
0
  • Распылитель круговой RACO Aquatech 695C, 5-позиционный, на металлической пике (4260-55/695C) - фото 1
  • Распылитель круговой RACO Aquatech 695C, 5-позиционный, на металлической пике (4260-55/695C) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 950 руб. 
Начислим 32 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697004
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Распылитель круговой RACO Aquatech 695C, 5-позиционный, на металлической пике (4260-55/695C)
1 950 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Raco
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Вид дождевателя
круговой
Количество режимов полива
5
Площадь полива
0
Ширина, см
8
Высота, см
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х8х6
Вес, г.
330

Описание товара Распылитель круговой RACO Aquatech 695C, 5-позиционный, на металлической пике (4260-55/695C)

Распылитель круговой AquaTech RACO 4260-55/695C - необходимая вещь на больших и средних садово-огородных участках, предназначен для стационарного полива насаждений. Подходит для орошения площади от 130 до 315 м2. Крепится к шлангу при помощи соединителя. Распылитель имеет 5 режимов полива: плоская струя (42-100 м2), аэрирование (7-30 м2), струйный полив (150-315 м2), круг (100-200 м2), вертикальный полив (42-100 м2). Поворотом головки можно регулировать оптимальный угол полива до 1800. Встроенный механизм зубчатой передачи высокой точности обеспечит бесшумную и стабильную работу. Два вращающихся кольца на распылителе используются для регулировки сектора полива в пределах 3600. Приспособление выполнено из высокопрочного пластика и имеет длительный срок эксплуатации. Металлический штырь не позволит распылителю упасть и обеспечит полив необходимых участков.

Отзывы о товаре Распылитель круговой RACO Aquatech 695C, 5-позиционный, на металлической пике (4260-55/695C)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Raco
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Вид дождевателя
круговой
Количество режимов полива
5
Площадь полива
0
Ширина, см
8
Высота, см
6
Страна производитель
Китай
Описание
Распылитель круговой AquaTech RACO 4260-55/695C - необходимая вещь на больших и средних садово-огородных участках, предназначен для стационарного полива насаждений. Подходит для орошения площади от 130 до 315 м2. Крепится к шлангу при помощи соединителя. Распылитель имеет 5 режимов полива: плоская струя (42-100 м2), аэрирование (7-30 м2), струйный полив (150-315 м2), круг (100-200 м2), вертикальный полив (42-100 м2). Поворотом головки можно регулировать оптимальный угол полива до 1800. Встроенный механизм зубчатой передачи высокой точности обеспечит бесшумную и стабильную работу. Два вращающихся кольца на распылителе используются для регулировки сектора полива в пределах 3600. Приспособление выполнено из высокопрочного пластика и имеет длительный срок эксплуатации. Металлический штырь не позволит распылителю упасть и обеспечит полив необходимых участков.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Распылитель круговой RACO Aquatech 695C, 5-позиционный, на металлической пике (4260-55/695C) - этот товар вы можете купить по цене 1950 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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