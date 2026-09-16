Распылитель круговой RACO Aquatech 695C, 5-позиционный, на металлической пике (4260-55/695C)
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Характеристики
Описание товара Распылитель круговой RACO Aquatech 695C, 5-позиционный, на металлической пике (4260-55/695C)
Распылитель круговой AquaTech RACO 4260-55/695C - необходимая вещь на больших и средних садово-огородных участках, предназначен для стационарного полива насаждений. Подходит для орошения площади от 130 до 315 м2. Крепится к шлангу при помощи соединителя. Распылитель имеет 5 режимов полива: плоская струя (42-100 м2), аэрирование (7-30 м2), струйный полив (150-315 м2), круг (100-200 м2), вертикальный полив (42-100 м2). Поворотом головки можно регулировать оптимальный угол полива до 1800. Встроенный механизм зубчатой передачи высокой точности обеспечит бесшумную и стабильную работу. Два вращающихся кольца на распылителе используются для регулировки сектора полива в пределах 3600. Приспособление выполнено из высокопрочного пластика и имеет длительный срок эксплуатации. Металлический штырь не позволит распылителю упасть и обеспечит полив необходимых участков.
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Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
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