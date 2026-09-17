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Пистолет-распылитель PALISAD 65139, 7 режимов, плавный регулятор напора, LUXE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пистолет-распылитель PALISAD 65139, 7 режимов, плавный регулятор напора, LUXE

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Пистолет-распылитель PALISAD 65139, 7 режимов, плавный регулятор напора, LUXE - фото 1
Пистолет-распылитель PALISAD 65139, 7 режимов, плавный регулятор напора, LUXE - фото 2
Пистолет-распылитель PALISAD 65139, 7 режимов, плавный регулятор напора, LUXE - фото 3
Пистолет-распылитель PALISAD 65139, 7 режимов, плавный регулятор напора, LUXE - фото 4
Пистолет-распылитель PALISAD 65139, 7 режимов, плавный регулятор напора, LUXE - фото 5
Пистолет-распылитель PALISAD 65139, 7 режимов, плавный регулятор напора, LUXE - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Материал
пластик
Вид дождевателя
осцилирующий
Количество режимов полива
7
  • Пистолет-распылитель PALISAD 65139, 7 режимов, плавный регулятор напора, LUXE - фото 1
  • Пистолет-распылитель PALISAD 65139, 7 режимов, плавный регулятор напора, LUXE - фото 2
  • Пистолет-распылитель PALISAD 65139, 7 режимов, плавный регулятор напора, LUXE - фото 3
  • Пистолет-распылитель PALISAD 65139, 7 режимов, плавный регулятор напора, LUXE - фото 4
  • Пистолет-распылитель PALISAD 65139, 7 режимов, плавный регулятор напора, LUXE - фото 5
  • Пистолет-распылитель PALISAD 65139, 7 режимов, плавный регулятор напора, LUXE - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 870 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745265
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Пистолет-распылитель PALISAD 65139, 7 режимов, плавный регулятор напора, LUXE
1 870 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Тип товара
пистолет поливочный
Материал
пластик
Рассеиватель
есть
Вид дождевателя
осцилирующий
Количество режимов полива
7
Регулятор расхода воды
да
Диаметр подключения
1/2 дюйм, 3/4 дюйм
Ширина, см
16.5
Высота, см
9.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х17х10
Вес, г.
700

Описание товара Пистолет-распылитель PALISAD 65139, 7 режимов, плавный регулятор напора, LUXE

Пистолет-распылитель Palisad Luxe 65139 с 7 режимами полива и плавным регулятором напора устанавливается в качестве насадки на шланг. Совместим с любыми системами полива ТМ Palisad. Благодаря ему можно быстро полить огород, сад, газон, очистить дорожки и рабочий инвентарь. Простая, но надежная конструкция пистолета позволяет использовать его для решения бытовых и профессиональных задач.

Отзывы о товаре Пистолет-распылитель PALISAD 65139, 7 режимов, плавный регулятор напора, LUXE




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Тип товара
пистолет поливочный
Материал
пластик
Рассеиватель
есть
Вид дождевателя
осцилирующий
Количество режимов полива
7
Регулятор расхода воды
да
Диаметр подключения
1/2 дюйм, 3/4 дюйм
Ширина, см
16.5
Высота, см
9.5
Страна производитель
Китай
Описание
Пистолет-распылитель Palisad Luxe 65139 с 7 режимами полива и плавным регулятором напора устанавливается в качестве насадки на шланг. Совместим с любыми системами полива ТМ Palisad. Благодаря ему можно быстро полить огород, сад, газон, очистить дорожки и рабочий инвентарь. Простая, но надежная конструкция пистолета позволяет использовать его для решения бытовых и профессиональных задач.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пистолет-распылитель PALISAD 65139, 7 режимов, плавный регулятор напора, LUXE - по цене 1870 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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