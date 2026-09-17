Набор поливочный PALISAD 67671, шланг 7,5-22,5м, пистолет 10 реж., чехол, подвес, LUXE
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Шланг
Материал
пластик
Длина, м
22.5
Тип фитинга
адаптер
Вид дождевателя
осцилирующий
Дальность полива
19
Количество режимов полива
10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 200 руб.
В наличии
Код товара: 745009
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2 200 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шланг
Тип товара
поливочный набор
Материал
пластик
Длина, м
22.5
Тип фитинга
адаптер
Рассеиватель
нет
Вид дождевателя
осцилирующий
Дальность полива
19
Количество режимов полива
10
Регулятор расхода воды
да
Форма участка полива
сектор
Диаметр подключения
1/2 дюйм, 3/4 дюйм
Диаметр шланга
20 мм
Давление, Бар
10
Фиксатор для длительного полива
да
Ширина, см
80
Высота, см
21.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х34х11
Вес, кг.
1.76
Описание товара Набор поливочный PALISAD 67671, шланг 7,5-22,5м, пистолет 10 реж., чехол, подвес, LUXE
Поливочный набор Palisad — удобное решение для организации полива на участке. Подача воды возможна как из ёмкости, так и из водопровода, а адаптеры с диаметрами подключения 3/4 и 1/2 дюйма обеспечивают совместимость с подходящими соединениями. Десять режимов полива позволяют подобрать нужную интенсивность подачи воды для разных задач. Секторная форма участка полива помогает направлять воду в выбранную зону, не расходуя её за её пределами. Регулятор расхода даёт возможность контролировать объём подачи, а фиксатор для длительного полива освобождает от постоянного ручного управления. Набор выполнен из пластика. При ширине 80 см, высоте 21,7 см и весе 2 кг он сочетает заметную зону полива с удобными габаритами для размещения на участке.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
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Бренд
Тип товара
Шланг
Тип товара
поливочный набор
Материал
пластик
Длина, м
22.5
Тип фитинга
адаптер
Рассеиватель
нет
Вид дождевателя
осцилирующий
Дальность полива
19
Количество режимов полива
10
Регулятор расхода воды
да
Форма участка полива
сектор
Развернуть
Диаметр подключения
1/2 дюйм, 3/4 дюйм
Диаметр шланга
20 мм
Давление, Бар
10
Фиксатор для длительного полива
да
Ширина, см
80
Высота, см
21.7
Страна производитель
Китай
Поливочный набор Palisad — удобное решение для организации полива на участке. Подача воды возможна как из ёмкости, так и из водопровода, а адаптеры с диаметрами подключения 3/4 и 1/2 дюйма обеспечивают совместимость с подходящими соединениями. Десять режимов полива позволяют подобрать нужную интенсивность подачи воды для разных задач. Секторная форма участка полива помогает направлять воду в выбранную зону, не расходуя её за её пределами. Регулятор расхода даёт возможность контролировать объём подачи, а фиксатор для длительного полива освобождает от постоянного ручного управления. Набор выполнен из пластика. При ширине 80 см, высоте 21,7 см и весе 2 кг он сочетает заметную зону полива с удобными габаритами для размещения на участке.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Набор поливочный PALISAD 67671, шланг 7,5-22,5м, пистолет 10 реж., чехол, подвес, LUXE - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2200 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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