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Шланг поливочный армированный PALISAD 67107, 3 слойный ТЭП 1/2'', 35 м, лазурный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шланг поливочный армированный PALISAD 67107, 3 слойный ТЭП 1/2'', 35 м, лазурный

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Шланг поливочный армированный PALISAD 67107, 3 слойный ТЭП 1/2&#039;&#039;, 35 м, лазурный - фото 1
Шланг поливочный армированный PALISAD 67107, 3 слойный ТЭП 1/2&#039;&#039;, 35 м, лазурный - фото 2
Шланг поливочный армированный PALISAD 67107, 3 слойный ТЭП 1/2&#039;&#039;, 35 м, лазурный - фото 3
Шланг поливочный армированный PALISAD 67107, 3 слойный ТЭП 1/2&#039;&#039;, 35 м, лазурный - фото 4
Шланг поливочный армированный PALISAD 67107, 3 слойный ТЭП 1/2&#039;&#039;, 35 м, лазурный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Длина, м
35
  • Шланг поливочный армированный PALISAD 67107, 3 слойный ТЭП 1/2&#039;&#039;, 35 м, лазурный - фото 1
  • Шланг поливочный армированный PALISAD 67107, 3 слойный ТЭП 1/2&#039;&#039;, 35 м, лазурный - фото 2
  • Шланг поливочный армированный PALISAD 67107, 3 слойный ТЭП 1/2&#039;&#039;, 35 м, лазурный - фото 3
  • Шланг поливочный армированный PALISAD 67107, 3 слойный ТЭП 1/2&#039;&#039;, 35 м, лазурный - фото 4
  • Шланг поливочный армированный PALISAD 67107, 3 слойный ТЭП 1/2&#039;&#039;, 35 м, лазурный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 010 руб. 
Начислим 33 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745129
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Шланг поливочный армированный PALISAD 67107, 3 слойный ТЭП 1/2'', 35 м, лазурный
2 010 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
шланг
Длина, м
35
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Диаметр шланга
1/2 дюйм
Давление, Бар
6
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
41х41х13
Вес, кг.
6

Описание товара Шланг поливочный армированный PALISAD 67107, 3 слойный ТЭП 1/2'', 35 м, лазурный

Шланг поливочный армированный 3-слойный ТЭП (термоэластопласт) Palisad 67107 диаметром 1/2? и длиной 35 м, лазурный, пригодится владельцам дачных участков и сотрудникам коммунальных служб для создания системы орошения. Он облегчает труд пользователя, позволяя быстро восполнять водный баланс почвы. Длины 35 м достаточно для орошения небольших участков.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — шланг из ТЭП, армированный суперпрочной полиэстерной нитью плотностью 93 ТЭКС, устойчив к повышенным нагрузкам на изгиб, скручиваниям и обладает высокой морозоустойчивостью.
  • Высокий ресурс — армирующая нить с инновационным плетением обеспечивает равномерное распределение нагрузки.
  • Всепогодность — температурный диапазон эксплуатации от -30 до +70°С.
  • Устойчивость к УФ-лучам и механическим воздействиям — на поверхность шланга нанесено защитное покрытие.
  • Высокие эксплуатационные характеристики — толщина стенок составляет 2,5 мм, поэтому шланг выдерживает разрывные нагрузки до 6 бар.
  • Экологичность — термоэластопласт и армирующая нить не содержат вредных веществ.

Отзывы о товаре Шланг поливочный армированный PALISAD 67107, 3 слойный ТЭП 1/2'', 35 м, лазурный




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
шланг
Длина, м
35
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Диаметр шланга
1/2 дюйм
Давление, Бар
6
Страна производитель
Россия
Описание

Шланг поливочный армированный 3-слойный ТЭП (термоэластопласт) Palisad 67107 диаметром 1/2? и длиной 35 м, лазурный, пригодится владельцам дачных участков и сотрудникам коммунальных служб для создания системы орошения. Он облегчает труд пользователя, позволяя быстро восполнять водный баланс почвы. Длины 35 м достаточно для орошения небольших участков.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — шланг из ТЭП, армированный суперпрочной полиэстерной нитью плотностью 93 ТЭКС, устойчив к повышенным нагрузкам на изгиб, скручиваниям и обладает высокой морозоустойчивостью.
  • Высокий ресурс — армирующая нить с инновационным плетением обеспечивает равномерное распределение нагрузки.
  • Всепогодность — температурный диапазон эксплуатации от -30 до +70°С.
  • Устойчивость к УФ-лучам и механическим воздействиям — на поверхность шланга нанесено защитное покрытие.
  • Высокие эксплуатационные характеристики — толщина стенок составляет 2,5 мм, поэтому шланг выдерживает разрывные нагрузки до 6 бар.
  • Экологичность — термоэластопласт и армирующая нить не содержат вредных веществ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шланг поливочный армированный PALISAD 67107, 3 слойный ТЭП 1/2'', 35 м, лазурный - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2010 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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