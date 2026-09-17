Шланг поливочный армированный PALISAD 67107, 3 слойный ТЭП 1/2'', 35 м, лазурный
Оригинальный товар
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Характеристики
Длина, м
35
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 010 руб.
В наличии
Код товара: 745129
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2 010 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
шланг
Длина, м
35
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Диаметр шланга
1/2 дюйм
Давление, Бар
6
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
41х41х13
Вес, кг.
6
Описание товара Шланг поливочный армированный PALISAD 67107, 3 слойный ТЭП 1/2'', 35 м, лазурный
Шланг поливочный армированный 3-слойный ТЭП (термоэластопласт) Palisad 67107 диаметром 1/2? и длиной 35 м, лазурный, пригодится владельцам дачных участков и сотрудникам коммунальных служб для создания системы орошения. Он облегчает труд пользователя, позволяя быстро восполнять водный баланс почвы. Длины 35 м достаточно для орошения небольших участков.
Преимущества
- Прочность и долговечность — шланг из ТЭП, армированный суперпрочной полиэстерной нитью плотностью 93 ТЭКС, устойчив к повышенным нагрузкам на изгиб, скручиваниям и обладает высокой морозоустойчивостью.
- Высокий ресурс — армирующая нить с инновационным плетением обеспечивает равномерное распределение нагрузки.
- Всепогодность — температурный диапазон эксплуатации от -30 до +70°С.
- Устойчивость к УФ-лучам и механическим воздействиям — на поверхность шланга нанесено защитное покрытие.
- Высокие эксплуатационные характеристики — толщина стенок составляет 2,5 мм, поэтому шланг выдерживает разрывные нагрузки до 6 бар.
- Экологичность — термоэластопласт и армирующая нить не содержат вредных веществ.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
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Бренд
Тип товара
шланг
Длина, м
35
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Диаметр шланга
1/2 дюйм
Давление, Бар
6
Страна производитель
Россия
Шланг поливочный армированный 3-слойный ТЭП (термоэластопласт) Palisad 67107 диаметром 1/2? и длиной 35 м, лазурный, пригодится владельцам дачных участков и сотрудникам коммунальных служб для создания системы орошения. Он облегчает труд пользователя, позволяя быстро восполнять водный баланс почвы. Длины 35 м достаточно для орошения небольших участков.
Преимущества
- Прочность и долговечность — шланг из ТЭП, армированный суперпрочной полиэстерной нитью плотностью 93 ТЭКС, устойчив к повышенным нагрузкам на изгиб, скручиваниям и обладает высокой морозоустойчивостью.
- Высокий ресурс — армирующая нить с инновационным плетением обеспечивает равномерное распределение нагрузки.
- Всепогодность — температурный диапазон эксплуатации от -30 до +70°С.
- Устойчивость к УФ-лучам и механическим воздействиям — на поверхность шланга нанесено защитное покрытие.
- Высокие эксплуатационные характеристики — толщина стенок составляет 2,5 мм, поэтому шланг выдерживает разрывные нагрузки до 6 бар.
- Экологичность — термоэластопласт и армирующая нить не содержат вредных веществ.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Шланг поливочный армированный PALISAD 67107, 3 слойный ТЭП 1/2'', 35 м, лазурный - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2010 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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