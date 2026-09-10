Набор инструментов Sata 03750
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Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 410 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 341615
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Характеристики
Вес, кг.
11.11
Описание товара Набор инструментов Sata 03750
Набор инструментов 8 шт. Тонкогубцы «мини» 130 мм, Бокорезы «мини» 100 мм, Съемник изоляции 0,52- 0,052 мм, Ножницы электротехнические, Отвертка шлицевая: 5 мм Х 75 мм, Отвертка Phillips: РН1 Х 75 мм, Отвертка часовая, Пинцет.
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Набор инструментов 8 шт. Тонкогубцы «мини» 130 мм, Бокорезы «мини» 100 мм, Съемник изоляции 0,52- 0,052 мм, Ножницы электротехнические, Отвертка шлицевая: 5 мм Х 75 мм, Отвертка Phillips: РН1 Х 75 мм, Отвертка часовая, Пинцет.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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