Лобзик электрический AEG STEP 80
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Характеристики
Тип товара
Лобзик электрический
Форма ручки
скобовидная
Лазерный маркер
нет
Мах толщина пропила (дерево)
20
Мах толщина пропила (металла)
80
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 341188
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лобзик электрический
В кейсе
нет
Форма ручки
скобовидная
Антивибрационная система
нет
Лазерный маркер
нет
Плавный пуск
нет
Подключение пылесоса
нет
Обрезиненная рукоятка
да
Сдув опилок
да
Быстрозажимное крепление пилки
нет
Регулировка частоты хода
да
Мах толщина пропила (дерево)
20
Мах толщина пропила (металла)
80
Маятниковый ход
да
Длина хода пилки, мм
20
Частота движения пилки
3200 ходов/мин
Страна производитель
Китай
Тип аккумулятора
Li-Ion
Зарядное устройство в комплекте
нет
Кол-во аккумуляторов в комплекте
нет
Напряжение аккумулятора, В
18
Размеры в упаковке, см
33х23х9
Вес, кг.
3
Описание товара Лобзик электрический AEG STEP 80
Электрический лобзик AEG STEP80 предназначен для максимального облегчения пропила не только деревянных, но и металлических деталей. Для дерева максимальная глубина реза равняется 80 мм, для цветмета – 20 мм, для прочих металлов – 10 мм. Частота движения пилки при этом варьируется от 1000 до 3200 двадцатимиллиметровых ходов за минуту, ее можно регулировать. Имеющаяся функция плавного пуска не позволит лобзику съехать с намеченного надпила из-за резкого стартового рывка.
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Бренд
Тип товара
Лобзик электрический
В кейсе
нет
Форма ручки
скобовидная
Антивибрационная система
нет
Лазерный маркер
нет
Плавный пуск
нет
Подключение пылесоса
нет
Обрезиненная рукоятка
да
Сдув опилок
да
Быстрозажимное крепление пилки
нет
Регулировка частоты хода
да
Развернуть
Мах толщина пропила (дерево)
20
Мах толщина пропила (металла)
80
Маятниковый ход
да
Длина хода пилки, мм
20
Частота движения пилки
3200 ходов/мин
Страна производитель
Китай
Тип аккумулятора
Li-Ion
Зарядное устройство в комплекте
нет
Кол-во аккумуляторов в комплекте
нет
Напряжение аккумулятора, В
18
Электрический лобзик AEG STEP80 предназначен для максимального облегчения пропила не только деревянных, но и металлических деталей. Для дерева максимальная глубина реза равняется 80 мм, для цветмета – 20 мм, для прочих металлов – 10 мм. Частота движения пилки при этом варьируется от 1000 до 3200 двадцатимиллиметровых ходов за минуту, ее можно регулировать. Имеющаяся функция плавного пуска не позволит лобзику съехать с намеченного надпила из-за резкого стартового рывка.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие
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