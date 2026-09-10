Соковыжималка Vitek VT-3653(ST)

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Соковыжималки
Тип соковыжималки
центробежная
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
1000
Цвет
черный
Объем емкости для сока, л
0.6
Количество скоростей
2
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 331416
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C мощной (100Вт) стильной соковыжималкой приготовить свежие натуральные соки очень легко – Вам нужно лишь тщательно вымыть фрукты или овощи и удалить плодоножки. В модели соковыжималки VT-3653 установлен эффективный, долговечный, с низким уровнем шума (67,5 дБ) электромотор, а горловина имеет диаметр 70 мм - подходит для целого яблока, или иного фрукта! Модель оснащена прочными стальными фильтрами и лезвиями из нержавеющей стали, которые легко моются и не изнашивается со временем, коническая форма фильтров позволяет наилучшим образом организовать отброс мякоти в контейнер объемом 1,0 л. Корпус модели также выполнен из нержавеющей стали – прочного и долговечного материала.
C мощной (100Вт) стильной соковыжималкой приготовить свежие натуральные соки очень легко – Вам нужно лишь тщательно вымыть фрукты или овощи и удалить плодоножки. В модели соковыжималки VT-3653 установлен эффективный, долговечный, с низким уровнем шума (67,5 дБ) электромотор, а горловина имеет диаметр 70 мм - подходит для целого яблока, или иного фрукта! Модель оснащена прочными стальными фильтрами и лезвиями из нержавеющей стали, которые легко моются и не изнашивается со временем, коническая форма фильтров позволяет наилучшим образом организовать отброс мякоти в контейнер объемом 1,0 л. Корпус модели также выполнен из нержавеющей стали – прочного и долговечного материала.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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