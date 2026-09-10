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Соковыжималка Vitek VT-3653(ST) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Соковыжималка Vitek VT-3653(ST)

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Соковыжималка Vitek VT-3653(ST) - фото 1
Соковыжималка Vitek VT-3653(ST) - фото 2
Соковыжималка Vitek VT-3653(ST) - фото 3
Соковыжималка Vitek VT-3653(ST) - фото 4
Соковыжималка Vitek VT-3653(ST) - фото 5
Соковыжималка Vitek VT-3653(ST) - фото 6
Соковыжималка Vitek VT-3653(ST) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Соковыжималки
Тип соковыжималки
центробежная
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
1000
Цвет
черный
Объем емкости для сока, л
0.6
Количество скоростей
2
  • Соковыжималка Vitek VT-3653(ST) - фото 1
  • Соковыжималка Vitek VT-3653(ST) - фото 2
  • Соковыжималка Vitek VT-3653(ST) - фото 3
  • Соковыжималка Vitek VT-3653(ST) - фото 4
  • Соковыжималка Vitek VT-3653(ST) - фото 5
  • Соковыжималка Vitek VT-3653(ST) - фото 6
  • Соковыжималка Vitek VT-3653(ST) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 331416
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Соковыжималки
Тип соковыжималки
центробежная
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
1000
Цвет
черный
Система прямой подачи сока
Да
Объем емкости для сока, л
0.6
Импульсный режим
да
Реверс
нет
Управление
механическое
Количество скоростей
2
Длина шнура
1.2
Комплектация
Отдельная чаша для сока, толкатель, крышка.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х29х23
Вес, кг.
3.25

Описание товара Соковыжималка Vitek VT-3653(ST)

C мощной (100Вт) стильной соковыжималкой приготовить свежие натуральные соки очень легко – Вам нужно лишь тщательно вымыть фрукты или овощи и удалить плодоножки. В модели соковыжималки VT-3653 установлен эффективный, долговечный, с низким уровнем шума (67,5 дБ) электромотор, а горловина имеет диаметр 70 мм - подходит для целого яблока, или иного фрукта! Модель оснащена прочными стальными фильтрами и лезвиями из нержавеющей стали, которые легко моются и не изнашивается со временем, коническая форма фильтров позволяет наилучшим образом организовать отброс мякоти в контейнер объемом 1,0 л. Корпус модели также выполнен из нержавеющей стали – прочного и долговечного материала.

Отзывы о товаре Соковыжималка Vitek VT-3653(ST)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Соковыжималки
Тип соковыжималки
центробежная
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
1000
Цвет
черный
Система прямой подачи сока
Да
Объем емкости для сока, л
0.6
Импульсный режим
да
Реверс
нет
Управление
механическое
Количество скоростей
2
Развернуть
Длина шнура
1.2
Комплектация
Отдельная чаша для сока, толкатель, крышка.
Страна производитель
Китай
Описание
C мощной (100Вт) стильной соковыжималкой приготовить свежие натуральные соки очень легко – Вам нужно лишь тщательно вымыть фрукты или овощи и удалить плодоножки. В модели соковыжималки VT-3653 установлен эффективный, долговечный, с низким уровнем шума (67,5 дБ) электромотор, а горловина имеет диаметр 70 мм - подходит для целого яблока, или иного фрукта! Модель оснащена прочными стальными фильтрами и лезвиями из нержавеющей стали, которые легко моются и не изнашивается со временем, коническая форма фильтров позволяет наилучшим образом организовать отброс мякоти в контейнер объемом 1,0 л. Корпус модели также выполнен из нержавеющей стали – прочного и долговечного материала.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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