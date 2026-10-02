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Кабель удлинитель 5bites USB AM-AF 5m (UC5011-050A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель удлинитель 5bites USB AM-AF 5m (UC5011-050A)

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Кабель удлинитель 5bites USB AM-AF 5m (UC5011-050A)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабели, адаптеры, переходники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 328979
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Характеристики

Бренд
5bites
Тип товара
Кабели, адаптеры, переходники
Размеры в упаковке, см
5х4х1
Вес, г.
150

Описание товара Кабель удлинитель 5bites USB AM-AF 5m (UC5011-050A)

5bites USB AM-AF 5m UC5011-050A - это профессиональный USB2.0 удлинитель с ферритовыми кольцами и износостойкими позолоченными разъемами. Спецификация USB 2.0 обеспечивает передачу данных со скоростью до 480 Мбит/с. Многие пользователи периферийных устройств, использующих стандарт USB 2.0, сталкиваются с проблемой удобного размещения аппаратуры. Размеры штатных проводов зачастую не допускают оптимально их расположить. Кабель удлинитель 5bites UC5011-050A позволяет увеличить длину интерфейсного соединения на 5 метров. Ферритовые кольца обеспечивают эффективное подавление шумовых токов до их излучения в виде электромагнитных помех.

Отзывы о товаре Кабель удлинитель 5bites USB AM-AF 5m (UC5011-050A)




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Характеристики
Бренд
5bites
Тип товара
Кабели, адаптеры, переходники
Описание
5bites USB AM-AF 5m UC5011-050A - это профессиональный USB2.0 удлинитель с ферритовыми кольцами и износостойкими позолоченными разъемами. Спецификация USB 2.0 обеспечивает передачу данных со скоростью до 480 Мбит/с. Многие пользователи периферийных устройств, использующих стандарт USB 2.0, сталкиваются с проблемой удобного размещения аппаратуры. Размеры штатных проводов зачастую не допускают оптимально их расположить. Кабель удлинитель 5bites UC5011-050A позволяет увеличить длину интерфейсного соединения на 5 метров. Ферритовые кольца обеспечивают эффективное подавление шумовых токов до их излучения в виде электромагнитных помех.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель удлинитель 5bites USB AM-AF 5m (UC5011-050A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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