Кабель удлинитель 5bites USB AM-AF 5m (UC5011-050A)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Кабель удлинитель 5bites USB AM-AF 5m (UC5011-050A)
5bites USB AM-AF 5m UC5011-050A - это профессиональный USB2.0 удлинитель с ферритовыми кольцами и износостойкими позолоченными разъемами. Спецификация USB 2.0 обеспечивает передачу данных со скоростью до 480 Мбит/с. Многие пользователи периферийных устройств, использующих стандарт USB 2.0, сталкиваются с проблемой удобного размещения аппаратуры. Размеры штатных проводов зачастую не допускают оптимально их расположить. Кабель удлинитель 5bites UC5011-050A позволяет увеличить длину интерфейсного соединения на 5 метров. Ферритовые кольца обеспечивают эффективное подавление шумовых токов до их излучения в виде электромагнитных помех.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 380 руб. 630 руб.95 руб. в СплитКабель USB2.0 AM-BM Telecom 5 м TC6900-5.0M
-
В наличииЦена 390 руб. 790 руб.98 руб. в СплитУдлинитель GCR 1.0m RS-232/RS-232 9M/9F Premium, серый 30 AWG GC...
-
В наличииЦена 450 руб.113 руб. в СплитКабель 1.2v DisplayPort (m) DisplayPort (m) 2м черный
-
В наличииЦена 470 руб. 740 руб.118 руб. в СплитКабель удлинитель 5bites USB 3.0 AM-AF 3m (UC3011-030F)
-
В наличииЦена 470 руб. 730 руб.118 руб. в СплитКабель VCOM USB-AM - COM 1.2м (VUS7050)
-
В наличииЦена 470 руб.118 руб. в СплитПереходник Buro HDMI-M-VGA-F HDMI (m) VGA (f) 0.1м
-
В наличииЦена 550 руб. 790 руб.138 руб. в СплитКабель VCOM USB3 AM - AF 1.8м (VUS7065-1.8M)
-
В наличииЦена 590 руб. 920 руб.148 руб. в СплитПереходник TP-Link UC400 USB Type-C (m) USB 3.0 A(f) 0.1м
-
В наличииЦена 630 руб.158 руб. в СплитКабель удлинитель 5bites USB 3.0 AM-AF 5m (UC3011-050F)
-
В наличииЦена 700 руб. 1 240 руб.175 руб. в СплитКабель 1.2v DisplayPort (m) DisplayPort (m) 3м черный
-
В наличииЦена 720 руб. 1 570 руб.180 руб. в СплитКабель 1.2v miniDisplayPort (m) miniDisplayPort (m) 2м белый
-
В наличииЦена 740 руб.185 руб. в СплитКабель Ultra HD DisplayPort (m) DisplayPort (m) 1м черный пакет
Отзывы о товаре Кабель удлинитель 5bites USB AM-AF 5m (UC5011-050A)