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Флешка SmartBuy Lara 16GB White (SB16GBLARA-W) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка SmartBuy Lara 16GB White (SB16GBLARA-W)

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Флешка SmartBuy Lara 16GB White (SB16GBLARA-W)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%
500 руб.  680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 328735
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Характеристики

Бренд
SmartBuy
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Размеры в упаковке, см
13х9х2
Вес, г.
10

Описание товара Флешка SmartBuy Lara 16GB White (SB16GBLARA-W)

USB флэш- накопитель- это аксессуар, который стал незаменим для многих современных пользователей ПК, ноутбуков и других устройств.16Gb - SmartBuy LARA White SB16GBLARA-W- это практичная флэшка, которая может послужить в качестве носителя информации, которая должна быть всегда с Вами. Выполненная из прочных и качественных материалов, данная модель обладает объемом памяти в 16 Гб, довольно высокой пропускной способностью и совместима со многими операционными системами. Интерфейс USB 2.0 является достаточно стандартным и таким портом сегодня оснащены практически все ноутбуки и персональные компьютеры. Нельзя не отметить, что флэшка имеет привлекательный внешний вид, что является дополнительным плюсом.  

Отзывы о товаре Флешка SmartBuy Lara 16GB White (SB16GBLARA-W)




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Характеристики
Бренд
SmartBuy
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Описание
USB флэш- накопитель- это аксессуар, который стал незаменим для многих современных пользователей ПК, ноутбуков и других устройств.16Gb - SmartBuy LARA White SB16GBLARA-W- это практичная флэшка, которая может послужить в качестве носителя информации, которая должна быть всегда с Вами. Выполненная из прочных и качественных материалов, данная модель обладает объемом памяти в 16 Гб, довольно высокой пропускной способностью и совместима со многими операционными системами. Интерфейс USB 2.0 является достаточно стандартным и таким портом сегодня оснащены практически все ноутбуки и персональные компьютеры. Нельзя не отметить, что флэшка имеет привлекательный внешний вид, что является дополнительным плюсом.  
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка SmartBuy Lara 16GB White (SB16GBLARA-W) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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