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Флешка SmartBuy Quartz 16GB Black (SB16GBQZ-K) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка SmartBuy Quartz 16GB Black (SB16GBQZ-K)

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Флешка SmartBuy Quartz 16GB Black (SB16GBQZ-K)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 328733
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Характеристики

Бренд
SmartBuy
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х5х1
Вес, г.
50

Описание товара Флешка SmartBuy Quartz 16GB Black (SB16GBQZ-K)

Память USB Flash Smartbuy Quartz series SB16GBQZ-K заключена в пластиковый корпус интересного, но сдержанного дизайна, что делает ее подходящей для дома, школы или офиса. Контакты защищены пластиковым колпачком, есть петелька для подвешивания на кольцо с ключами или карабин. USB Flash Smartbuy Quartz series SB16GBQZ-K – хороший вариант для обмена текстовыми файлами, любительскими фотографиями, записями мероприятий и фильмами. Объема в 16 ГБ хватит для хранения примерно 160 минут видео в Full-HD-разрешении. Интерфейс USB 2.0 – не самый быстрый из существующих, но обеспечивающий вполне достаточную скорость записи и чтения данных.

Отзывы о товаре Флешка SmartBuy Quartz 16GB Black (SB16GBQZ-K)




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Характеристики
Бренд
SmartBuy
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Страна производитель
Китай
Описание
Память USB Flash Smartbuy Quartz series SB16GBQZ-K заключена в пластиковый корпус интересного, но сдержанного дизайна, что делает ее подходящей для дома, школы или офиса. Контакты защищены пластиковым колпачком, есть петелька для подвешивания на кольцо с ключами или карабин. USB Flash Smartbuy Quartz series SB16GBQZ-K – хороший вариант для обмена текстовыми файлами, любительскими фотографиями, записями мероприятий и фильмами. Объема в 16 ГБ хватит для хранения примерно 160 минут видео в Full-HD-разрешении. Интерфейс USB 2.0 – не самый быстрый из существующих, но обеспечивающий вполне достаточную скорость записи и чтения данных.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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