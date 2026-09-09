Вентилятор напольный SONNEN SF-45W-40-02
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Вентилятор напольный SONNEN SF-45W-40-02
Вентилятор отличается низким уровнем шума, равным всего 30 дБ. Электродвигатель мощностью 45 Вт обеспечивает стабильную работу. Наличие трех скоростей обдува позволит выбрать наиболее комфортный режим для пользователя. Вентилятор оснащен регулировкой воздушного потока в горизонтальной и вертикальной плоскости. Высота просто и удобно регулируется с помощью специального механизма. Лопасти вентилятора диаметром 40 см закрыты защитной решеткой. Устойчивость обеспечивается подставкой размером 52х52 см. Вес вентилятора - 2,2 кг, максимальная высота - 1,25 м.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины
Теги товара: напольные
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Вентилятор отличается низким уровнем шума, равным всего 30 дБ. Электродвигатель мощностью 45 Вт обеспечивает стабильную работу. Наличие трех скоростей обдува позволит выбрать наиболее комфортный режим для пользователя. Вентилятор оснащен регулировкой воздушного потока в горизонтальной и вертикальной плоскости. Высота просто и удобно регулируется с помощью специального механизма. Лопасти вентилятора диаметром 40 см закрыты защитной решеткой. Устойчивость обеспечивается подставкой размером 52х52 см. Вес вентилятора - 2,2 кг, максимальная высота - 1,25 м.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины
Теги товара: напольные
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