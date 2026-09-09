Наушники Gembird MHS-G215 Black/Blue
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 301709
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
15х10х4
Вес, г.
600
Описание товара Наушники Gembird MHS-G215 Black/Blue
Игровая гарнитура Gembird MHS-G215 Black-Blue. Компьютерная игровая гарнитура. Наушники оснащены чувствительным микрофоном на поворотной ножке и большими 40 мм динамиками, обладающими мощным звуком. Мягкое оголовье с регулируемой высотой позволяет подобрать наиболее комфортную посадку гарнитуры.
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Игровая гарнитура Gembird MHS-G215 Black-Blue. Компьютерная игровая гарнитура. Наушники оснащены чувствительным микрофоном на поворотной ножке и большими 40 мм динамиками, обладающими мощным звуком. Мягкое оголовье с регулируемой высотой позволяет подобрать наиболее комфортную посадку гарнитуры.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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