Видеокамера IP HiWatch DS-I253M 4мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920х1080
ИК подсветка
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 296184
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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920х1080
ИК подсветка
да
Размеры в упаковке, см
2х2х1
Вес, г.
426
Описание товара Видеокамера IP HiWatch DS-I253M 4мм
HiWatch DS-I253M (2.8 mm) - 2 Мп купольная IP-видеокамера с EXIR-подсветкой. Матрица 1/2.7 Progressive Scan CMOS. Максимальное разрешение 1920 x 1080 до 25 к/с. Фиксированный объектив 2,8 мм. Чувствительность 0.01 лк (F1.2, AGC вкл.), 0 лк с вкл. ИК. Формат сжатия H.265+/H.265/H.264+/H.264. Функции: BLC/3D DNR/ROI. EXIR-подсветка: до 30 м. Регулировка положения камеры по трем осям. Защита IP66. Встроенный микрофон.
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Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920х1080
ИК подсветка
да
HiWatch DS-I253M (2.8 mm) - 2 Мп купольная IP-видеокамера с EXIR-подсветкой. Матрица 1/2.7 Progressive Scan CMOS. Максимальное разрешение 1920 x 1080 до 25 к/с. Фиксированный объектив 2,8 мм. Чувствительность 0.01 лк (F1.2, AGC вкл.), 0 лк с вкл. ИК. Формат сжатия H.265+/H.265/H.264+/H.264. Функции: BLC/3D DNR/ROI. EXIR-подсветка: до 30 м. Регулировка положения камеры по трем осям. Защита IP66. Встроенный микрофон.
Видеокамера IP HiWatch DS-I253M 4мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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