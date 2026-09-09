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Видеокамера IP HiWatch DS-I253M 4мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокамера IP HiWatch DS-I253M 4мм

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Видеокамера IP HiWatch DS-I253M 4мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920х1080
ИК подсветка
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 296184
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Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920х1080
ИК подсветка
да
Размеры в упаковке, см
2х2х1
Вес, г.
426

Описание товара Видеокамера IP HiWatch DS-I253M 4мм

HiWatch DS-I253M (2.8 mm) - 2 Мп купольная IP-видеокамера с EXIR-подсветкой. Матрица 1/2.7 Progressive Scan CMOS. Максимальное разрешение 1920 x 1080 до 25 к/с. Фиксированный объектив 2,8 мм. Чувствительность 0.01 лк (F1.2, AGC вкл.), 0 лк с вкл. ИК. Формат сжатия H.265+/H.265/H.264+/H.264. Функции: BLC/3D DNR/ROI. EXIR-подсветка: до 30 м. Регулировка положения камеры по трем осям. Защита IP66. Встроенный микрофон.

Отзывы о товаре Видеокамера IP HiWatch DS-I253M 4мм




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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920х1080
ИК подсветка
да
Описание
HiWatch DS-I253M (2.8 mm) - 2 Мп купольная IP-видеокамера с EXIR-подсветкой. Матрица 1/2.7 Progressive Scan CMOS. Максимальное разрешение 1920 x 1080 до 25 к/с. Фиксированный объектив 2,8 мм. Чувствительность 0.01 лк (F1.2, AGC вкл.), 0 лк с вкл. ИК. Формат сжатия H.265+/H.265/H.264+/H.264. Функции: BLC/3D DNR/ROI. EXIR-подсветка: до 30 м. Регулировка положения камеры по трем осям. Защита IP66. Встроенный микрофон.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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