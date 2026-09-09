Коммутатор Zyxel GS1920-24V2-EU0101F
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 295127
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
56х22х8
Вес, кг.
3
Описание товара Коммутатор Zyxel GS1920-24V2-EU0101F
Гибридный гигабитный коммутатор Zyxel NebulaFlex GS1920-24v2. Настройка и управление происходит через веб-интерфейс. Но есть возможность управлять точкой через бесплатное облако Zyxel Nebula (nebula.zyxel.com).?Функционал облака Nebula очень удобен для удаленной настройки и мониторинга. Особенно будет полезен для компаний с несколькими распределёнными офисами. Коммутатор поддерживает: Port Mirroring, Port Security, IGMP snooping v1/v2/v3, RAIDUS, 802.1x, VLAN, 802.3ad LACP, 802.1D, 802.1w, Loop Guard, BPDU Guard, Root Guard, 802.1p WRR, L2 multicast, STP, RSTP, Link Aggregation, Storm Control.
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Гибридный гигабитный коммутатор Zyxel NebulaFlex GS1920-24v2. Настройка и управление происходит через веб-интерфейс. Но есть возможность управлять точкой через бесплатное облако Zyxel Nebula (nebula.zyxel.com).?Функционал облака Nebula очень удобен для удаленной настройки и мониторинга. Особенно будет полезен для компаний с несколькими распределёнными офисами. Коммутатор поддерживает: Port Mirroring, Port Security, IGMP snooping v1/v2/v3, RAIDUS, 802.1x, VLAN, 802.3ad LACP, 802.1D, 802.1w, Loop Guard, BPDU Guard, Root Guard, 802.1p WRR, L2 multicast, STP, RSTP, Link Aggregation, Storm Control.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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