Коммутатор Zyxel GS1005HP-EU0101F
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 295121
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
21х13х8
Вес, г.
865
Описание товара Коммутатор Zyxel GS1005HP-EU0101F
Коммутатор Zyxel GS1005HP оборудован 5 портами Gigabit Ethernet, из которых 4 порта поддерживают PoE и обеспечивают до 60 Ватт суммарного бюджета Po E.? GS1005HP легко подключает к сети поддерживающие PoE периферийные устройства по модели plug-and-play и позволяет сэкономить энергию без ущерба для производительности. GS1005HP является первым неуправляемым коммутатором PoE, использующим стандарт 802.3at, отличается высоким бюджетом PoE и доступен по цене покупателям из сектора SOHO и малого бизнеса.
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Коммутатор Zyxel GS1005HP оборудован 5 портами Gigabit Ethernet, из которых 4 порта поддерживают PoE и обеспечивают до 60 Ватт суммарного бюджета Po E.? GS1005HP легко подключает к сети поддерживающие PoE периферийные устройства по модели plug-and-play и позволяет сэкономить энергию без ущерба для производительности. GS1005HP является первым неуправляемым коммутатором PoE, использующим стандарт 802.3at, отличается высоким бюджетом PoE и доступен по цене покупателям из сектора SOHO и малого бизнеса.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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