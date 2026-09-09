Описание товара Память оперативная DDR4 Patriot 8Gb 3200MHz (PVS48G320C6K)

Для кого и под какие задачи

Эта планка оперативной памяти DDR4 на 8 ГБ с частотой 3200 МГц представляет собой оптимальный выбор для базового апгрейда уже имеющегося настольного компьютера или для недорогой начальной сборки. Она прекрасно подойдет для офисной работы, учебы, просмотра медиаконтента и веб-серфинга с большим количеством вкладок, обеспечивая заметный прирост отзывчивости по сравнению со старыми модулями стандарта DDR3 или низкочастотной DDR4. Однако для современных требовательных игр на высоких настройках или профессиональных задач вроде монтажа видео и 3D-рендеринга одного такого модуля будет недостаточно - здесь потребуется комплект из двух планок для активации двухканального режима и большего общего объема.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль относится к современному поколению оперативной памяти DDR4, которое обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревающим DDR3. Он выполнен в форм-факторе DIMM, что означает его совместимость исключительно со слотами на материнских платах для настольных ПК. Важно помнить, что стандарты DDR4 и DDR3, а также их соответствующие слоты на плате, являются физически несовместимыми, поэтому перед покупкой необходимо убедиться, что ваша материнская плата поддерживает именно DDR4.

Объём, частота и реальная производительность

Объём одного модуля составляет 8 ГБ, что является на сегодня хорошим базовым уровнем для большинства повседневных задач. Частота 3200 МГц находится в оптимальном ценовом сегменте для платформ на базе процессоров AMD Ryzen и Intel Core, предлагая баланс между стоимостью и производительностью. Такая скорость позволяет процессору быстрее получать данные, что положительно сказывается на плавности игрового процесса в связке с дискретной видеокартой, а также на скорости загрузки приложений и отклике системы при активной многозадачности.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля, указанные в его артикуле как C6, являются достаточно сбалансированными для данной частоты. Более низкие значения таймингов (например, CL16) уменьшают латентность памяти, сокращая задержки при доступе к данным, что вместе с высокой частотой дает комплексный прирост производительности. Модуль работает при стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В и поддерживает технологию XMP (Extreme Memory Profile) 2.0, которая позволяет автоматически загрузить в BIOS заявленные частоту и тайминги без необходимости ручного разгона, что критически важно для стабильной работы на номинальных характеристиках.

Совместимость с платформой

Данный модуль DDR4 совместим с подавляющим большинством современных материнских плат на чипсетах Intel (серии 300, 400, 500, 600 и новее) и AMD (серии 300, 400, 500, 600). Однако для гарантированной работы на заявленной частоте 3200 МГц необходимо, чтобы эту частоту поддерживали как процессор (например, большинство Ryzen 2000 серии и новее, Intel Core i3/i5/i7/i9 10-го поколения и выше), так и материнская плата. Для старых платформ (например, ранних Ryzen 1000 серии или Intel 6-7 поколения) может потребоваться обновление BIOS для стабильной работы с высокочастотной памятью.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель Patriot PVS48G320C6K не оснащена массивным радиатором, что делает её компактной и позволяет без проблем установить даже под крупные башенные процессорные кулеры. Отсутствие радиатора для модуля с частотой 3200 МГц и стандартным напряжением не является критичным, так как тепловыделение в таком режиме невысокое. Модуль имеет классический лаконичный дизайн, лишенный RGB-подсветки, что делает его идеальным выбором для сборок, где важна надежность и стоимость, а не визуальные эффекты.

Комплектность, режимы работы и расширение

В данной продаже предлагается одиночный модуль памяти. Для достижения максимальной производительности в играх и профессиональных приложениях крайне рекомендуется использовать память парами для активации двухканального режима, который практически удваивает пропускную способность. Поэтому оптимальным решением будет покупка двух идентичных модулей из одной партии. Если вы планируете расширять объем в будущем, старайтесь докупать максимально похожие по характеристикам (частота, тайминги, вольтаж) планки, хотя полной гарантии совместимости при смешивании разных партий производитель не дает.

Важные нюансы перед покупкой

Ключевым ограничением является покупка только одного модуля, что обрекает систему на работу в менее производительном одноканальном режиме. Для сборки игрового ПК настоятельно рекомендуется сразу приобретать комплект из двух планок. Также убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает частоту 3200 МГц через профиль XMP, иначе память может работать на стандартной для DDR4 частоте 2133 или 2400 МГц. Этот модуль - отличный бюджетный выбор для апгрейда старой системы или создания недорогой офисно-домашней сборки, но для серьезных игр и рабочих нагрузок стоит рассмотреть комплект из двух таких модулей или сразу набор из двух планок с аналогичными характеристиками.