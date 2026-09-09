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Мясорубка Polaris PMG 2078 RUS Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мясорубка Polaris PMG 2078 RUS Black

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Мясорубка Polaris PMG 2078 RUS Black - фото 1
Мясорубка Polaris PMG 2078 RUS Black - фото 2
Мясорубка Polaris PMG 2078 RUS Black - фото 3
Мясорубка Polaris PMG 2078 RUS Black - фото 4
Мясорубка Polaris PMG 2078 RUS Black - фото 5
Мясорубка Polaris PMG 2078 RUS Black - фото 6
Мясорубка Polaris PMG 2078 RUS Black - фото 7
Мясорубка Polaris PMG 2078 RUS Black - фото 8
Мясорубка Polaris PMG 2078 RUS Black - фото 9
Мясорубка Polaris PMG 2078 RUS Black - фото 10
Мясорубка Polaris PMG 2078 RUS Black - фото 11
Мясорубка Polaris PMG 2078 RUS Black - фото 12
Мясорубка Polaris PMG 2078 RUS Black - фото 13
Мясорубка Polaris PMG 2078 RUS Black - фото 14
Мясорубка Polaris PMG 2078 RUS Black - фото 15
Мясорубка Polaris PMG 2078 RUS Black - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
220
Мощность при блокировке вала
2000
Цвет
черный
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
3
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
2
  • Мясорубка Polaris PMG 2078 RUS Black - фото 1
  • Мясорубка Polaris PMG 2078 RUS Black - фото 2
  • Мясорубка Polaris PMG 2078 RUS Black - фото 3
  • Мясорубка Polaris PMG 2078 RUS Black - фото 4
  • Мясорубка Polaris PMG 2078 RUS Black - фото 5
  • Мясорубка Polaris PMG 2078 RUS Black - фото 6
  • Мясорубка Polaris PMG 2078 RUS Black - фото 7
  • Мясорубка Polaris PMG 2078 RUS Black - фото 8
  • Мясорубка Polaris PMG 2078 RUS Black - фото 9
  • Мясорубка Polaris PMG 2078 RUS Black - фото 10
  • Мясорубка Polaris PMG 2078 RUS Black - фото 11
  • Мясорубка Polaris PMG 2078 RUS Black - фото 12
  • Мясорубка Polaris PMG 2078 RUS Black - фото 13
  • Мясорубка Polaris PMG 2078 RUS Black - фото 14
  • Мясорубка Polaris PMG 2078 RUS Black - фото 15
  • Мясорубка Polaris PMG 2078 RUS Black - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 292183
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Характеристики

Бренд
POLARIS
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
220
Мощность при блокировке вала
2000
Цвет
черный
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
3
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
2
Мытье в посудомоечной машине
нет
Длина сетевого шнура
1
Насадки
насадка для приготовления колбас, насадка для кеббе, диск для фарша
Соковыжималка
нет
Материал лотка
пластик
Комплектация
2 решетки из высококачественной стали (5 мм, 7мм), лоток для мяса из высококачественного пластика, пластиковый толкатель, насадка для приготовления колбас, насадка для приготовления кеббе.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х25х23
Вес, кг.
2.75

Описание товара Мясорубка Polaris PMG 2078 RUS Black

Мясорубка Polaris – это надежный и функциональный прибор, который облегчит приготовление мясных блюд в вашем доме. Оснащенная защитой двигателя от перегрузки, она гарантирует долговечность и безопасность в использовании. Максимальная производительность составляет 2 кг/мин, что позволяет быстро перерабатывать большое количество мяса. Мясорубка Polaris может работать непрерывно в течение 3 минут, что достаточно для выполнения большинства домашних задач. Лоток, изготовленный из прочного пластика, отличается легкостью и удобством в обращении. Однако стоит отметить, что данный прибор не поддерживает возможность мытья в посудомоечной машине, что требует аккуратного ручного ухода. Система реверса, встроенная в мясорубку, помогает избежать засорения и упрощает обслуживание устройства. При этом в модели не предусмотрена функция соковыжималки, что делает её специализированной исключительно для переработки мяса. Мясорубка Polaris – отличный помощник на вашей кухне, сочетающий в себе простоту использования и высокую эффективность.

Отзывы о товаре Мясорубка Polaris PMG 2078 RUS Black




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
POLARIS
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
220
Мощность при блокировке вала
2000
Цвет
черный
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
3
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
2
Мытье в посудомоечной машине
нет
Длина сетевого шнура
1
Развернуть
Насадки
насадка для приготовления колбас, насадка для кеббе, диск для фарша
Соковыжималка
нет
Материал лотка
пластик
Комплектация
2 решетки из высококачественной стали (5 мм, 7мм), лоток для мяса из высококачественного пластика, пластиковый толкатель, насадка для приготовления колбас, насадка для приготовления кеббе.
Страна производитель
Китай
Описание
Мясорубка Polaris – это надежный и функциональный прибор, который облегчит приготовление мясных блюд в вашем доме. Оснащенная защитой двигателя от перегрузки, она гарантирует долговечность и безопасность в использовании. Максимальная производительность составляет 2 кг/мин, что позволяет быстро перерабатывать большое количество мяса. Мясорубка Polaris может работать непрерывно в течение 3 минут, что достаточно для выполнения большинства домашних задач. Лоток, изготовленный из прочного пластика, отличается легкостью и удобством в обращении. Однако стоит отметить, что данный прибор не поддерживает возможность мытья в посудомоечной машине, что требует аккуратного ручного ухода. Система реверса, встроенная в мясорубку, помогает избежать засорения и упрощает обслуживание устройства. При этом в модели не предусмотрена функция соковыжималки, что делает её специализированной исключительно для переработки мяса. Мясорубка Polaris – отличный помощник на вашей кухне, сочетающий в себе простоту использования и высокую эффективность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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