Накопитель SSD WD Red SA500 1Tb (WDS100T1R0B)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
530
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
Энергопотребление
3.75
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 292157
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
530
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
3.75
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, г.
536
Описание товара Накопитель SSD WD Red SA500 1Tb (WDS100T1R0B)
M.2 накопитель WD Red SA500 с интерфейсом подключения SATA III способен эффективно справляться с требовательными ресурсоемкими задачами в составе центров обработки данных. Благодаря скорости 560 Мбайт/сек он увеличивает отзывчивость всей системы и уменьшает время отклика. Объем 1000 ГБ предоставляет достаточно пространства для хранения видео, документов и прочих файлов. Форм-фактор M.2 гарантирует широкую совместимость с настольными ПК и ноутбуками. Из преимуществ WD Red SA500 – сниженное потребление энергии и бесшумная работа.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
530
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
Развернуть
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
3.75
Страна производитель
Китай
M.2 накопитель WD Red SA500 с интерфейсом подключения SATA III способен эффективно справляться с требовательными ресурсоемкими задачами в составе центров обработки данных. Благодаря скорости 560 Мбайт/сек он увеличивает отзывчивость всей системы и уменьшает время отклика. Объем 1000 ГБ предоставляет достаточно пространства для хранения видео, документов и прочих файлов. Форм-фактор M.2 гарантирует широкую совместимость с настольными ПК и ноутбуками. Из преимуществ WD Red SA500 – сниженное потребление энергии и бесшумная работа.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Накопитель SSD WD Red SA500 1Tb (WDS100T1R0B) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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