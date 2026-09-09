Кронштейн настенный Kromax TECHNO-11 белый
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Характеристики
Описание товара Кронштейн настенный Kromax TECHNO-11 белый
Кронштейн настенный Kromax TECHNO-11 надёжно удержит экран размером 10-32 дюйма и весом 15 кг. Простая конструкция KROMAX TECHNO-11W WHITE идеально подойдет для самостоятельного монтажа. Наклонно-поворотная регулировка позволит наклонять вверх и вниз на ±90°, поворачивать влево и вправо на 180°, и выдвигать на 65-450 мм. Кронштейн подходит для большинства телевизоров популярных брендов, таких как Samsung, LG, Sony, Panasonic, Sharp, Toshiba, KIVI, Xiaomi Mi, SUPRA, Hyundai, Erisson, Horizont, JVC, Thomson, HAIER, BBK, Витязь, Веко, BQ, OZON, SkyLine, Pioneer, Philips, Rolsen, Harper, Hisense, Hitachi, Polarline, Prestigio и других. Крепёжные отверстия KROMAX TECHNO-11W WHITE изготовлены по стандарту VESA. В комплектацию KROMAX TECHNO-11W WHITE входят необходимые для монтажа материалы. Вся продукция обеспечивается гарантийными обязательствами. Пожизненная гарантия на все сварные и механические соединения позволит наслаждаться конструкцией долгий срок. Во время эксплуатации KROMAX TECHNO-11W WHITE демонстрирует поразительную износостойкость и безотказность.
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