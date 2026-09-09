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Сумка Continent 15.6" CC-100 BK Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сумка Continent 15.6" CC-100 BK Black

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Сумка Continent 15.6&quot; CC-100 BK Black - фото 1
Сумка Continent 15.6&quot; CC-100 BK Black - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумки для ноутбуков
  • Сумка Continent 15.6&quot; CC-100 BK Black - фото 1
  • Сумка Continent 15.6&quot; CC-100 BK Black - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%
1 200 руб.  1 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 289835
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Характеристики

Бренд
Continent
Тип товара
Сумки для ноутбуков
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х32х6
Вес, г.
100

Описание товара Сумка Continent 15.6" CC-100 BK Black

Continent CC-100 - сумка для ноутбуков с диагональю экрана до 15.6. Сумка изготовлена из полиэстера и способна защитить ваш ноутбук от различных внешний воздействий во время транспортировки.

Отзывы о товаре Сумка Continent 15.6" CC-100 BK Black




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Характеристики
Бренд
Continent
Тип товара
Сумки для ноутбуков
Страна производитель
Китай
Описание
Continent CC-100 - сумка для ноутбуков с диагональю экрана до 15.6. Сумка изготовлена из полиэстера и способна защитить ваш ноутбук от различных внешний воздействий во время транспортировки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сумка Continent 15.6" CC-100 BK Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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