Память оперативная DDR4 Synology 4Gb 2666MHz (D4NE-2666-4G)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR4 Synology 4Gb 2666MHz (D4NE-2666-4G)
Для кого и под какие задачи
Данный модуль оперативной памяти предназначен в первую очередь для расширения объёма ОЗУ в сетевых хранилищах (NAS) производства Synology, а также в совместимых серверных платформах и системах начального уровня. Это оптимальное решение для апгрейда существующего устройства, чтобы повысить отзывчивость интерфейса управления, ускорить работу фоновых служб или развернуть дополнительные контейнеры и виртуальные машины. Он не рассчитан на сборку высокопроизводительных игровых или рабочих станций, где требуются комплекты из двух или четырёх планок для двухканального режима и высокие частоты.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Это модуль четвёртого поколения памяти - DDR4, что обеспечивает баланс между достаточной пропускной способностью и распространённостью в современных серверных и NAS-платформах. Форм-фактор модуля - стандартный DIMM для настольных систем и серверов, который физически не подходит для ноутбуков, где используются компактные SO-DIMM. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата или устройство Synology имеют именно слоты под DDR4, так как модули разных поколений (например, DDR3 и DDR5) невзаимозаменяемы и имеют различные ключи в контактной области.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает объём 4 ГБ, что является распространённым вариантом для увеличения базовой конфигурации NAS или сервера. Его номинальная частота составляет 2666 МГц, что является стандартной для многих платформ на базе процессоров Intel и AMD этого класса. В сценариях сетевого хранилища эта частота обеспечивает плавную работу операционной системы DSM, быструю индексацию файлов и достаточную производительность для обслуживания нескольких параллельных подключений и базовых служб вроде медиасервера или загрузки торрентов.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Модуль работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В и с заводскими таймингами, которые гарантируют стабильность в целевых устройствах. Данная память предназначена для работы в режиме JEDEC, то есть на официально сертифицированных частотах и таймингах, и не поддерживает профили экстремального разгона, такие как XMP или EXPO. Это делает её идеально предсказуемой и совместимой с оборудованием Synology и серверными материнскими платами, где разгон обычно не предусмотрен, а важна абсолютная надёжность и долговечность.
Совместимость с платформой
Модуль официально совместим со многими моделями сетевых хранилищ Synology, для которых рекомендовано использование памяти собственного бренда или сертифицированных аналогов. Также он подойдёт для серверных и некоторых настольных материнских плат с поддержкой DDR4. Перед покупкой необходимо сверить список совместимых модулей (QVL) для вашей конкретной модели NAS или материнской платы, чтобы исключить проблемы с распознаванием. Использование в настольных ПК возможно, но в большинстве случаев будет более оправдано применение игровых или офисных комплектов.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данный модуль выполнен в классическом форм-факторе без дополнительных радиаторов или элементов активного охлаждения. Это снижает его общую высоту, что критически важно для установки в компактные корпуса сетевых хранилищ Synology, где пространство строго ограничено. Отсутствие радиатора не является недостатком, так как память работает на стандартных частотах и напряжении, не склонных к сильному нагреву в условиях штатной нагрузки NAS. Внешний вид лаконичный и строгий, без подсветки, что полностью соответствует назначению в серверном оборудовании.
Комплектность, режимы работы и расширение
Модуль продаётся поштучно, что позволяет гибко подходить к увеличению объёма памяти в системах со свободными слотами. Для активации двухканального режима, который удваивает пропускную способность, необходимо установить два идентичных модуля в соответствующие слоты на материнской плате, что важно учитывать при планировании апгрейда. При добавлении этой планки к уже установленной памяти рекомендуется использовать модули с максимально близкими характеристиками (объём, частота, тайминги) для минимизации рисков нестабильности.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это узкая специализация модуля под оборудование Synology и серверные платформы. Для сборки или апгрейда обычного игрового или офисного ПК, где важен двухканальный режим и поддержка XMP для получения максимальной производительности, лучше выбрать соответствующий комплект из двух планок. Убедитесь, что в вашем NAS есть свободный слот под память и что модель официально поддерживает апгрейд пользователем. Если ваша задача - увеличить объём ОЗУ в совместимом сетевом хранилище для повышения многозадачности и отзывчивости, этот модуль станет надёжным и простым решением.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип
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Для кого и под какие задачи
Данный модуль оперативной памяти предназначен в первую очередь для расширения объёма ОЗУ в сетевых хранилищах (NAS) производства Synology, а также в совместимых серверных платформах и системах начального уровня. Это оптимальное решение для апгрейда существующего устройства, чтобы повысить отзывчивость интерфейса управления, ускорить работу фоновых служб или развернуть дополнительные контейнеры и виртуальные машины. Он не рассчитан на сборку высокопроизводительных игровых или рабочих станций, где требуются комплекты из двух или четырёх планок для двухканального режима и высокие частоты.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Это модуль четвёртого поколения памяти - DDR4, что обеспечивает баланс между достаточной пропускной способностью и распространённостью в современных серверных и NAS-платформах. Форм-фактор модуля - стандартный DIMM для настольных систем и серверов, который физически не подходит для ноутбуков, где используются компактные SO-DIMM. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата или устройство Synology имеют именно слоты под DDR4, так как модули разных поколений (например, DDR3 и DDR5) невзаимозаменяемы и имеют различные ключи в контактной области.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает объём 4 ГБ, что является распространённым вариантом для увеличения базовой конфигурации NAS или сервера. Его номинальная частота составляет 2666 МГц, что является стандартной для многих платформ на базе процессоров Intel и AMD этого класса. В сценариях сетевого хранилища эта частота обеспечивает плавную работу операционной системы DSM, быструю индексацию файлов и достаточную производительность для обслуживания нескольких параллельных подключений и базовых служб вроде медиасервера или загрузки торрентов.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Модуль работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В и с заводскими таймингами, которые гарантируют стабильность в целевых устройствах. Данная память предназначена для работы в режиме JEDEC, то есть на официально сертифицированных частотах и таймингах, и не поддерживает профили экстремального разгона, такие как XMP или EXPO. Это делает её идеально предсказуемой и совместимой с оборудованием Synology и серверными материнскими платами, где разгон обычно не предусмотрен, а важна абсолютная надёжность и долговечность.
Совместимость с платформой
Модуль официально совместим со многими моделями сетевых хранилищ Synology, для которых рекомендовано использование памяти собственного бренда или сертифицированных аналогов. Также он подойдёт для серверных и некоторых настольных материнских плат с поддержкой DDR4. Перед покупкой необходимо сверить список совместимых модулей (QVL) для вашей конкретной модели NAS или материнской платы, чтобы исключить проблемы с распознаванием. Использование в настольных ПК возможно, но в большинстве случаев будет более оправдано применение игровых или офисных комплектов.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данный модуль выполнен в классическом форм-факторе без дополнительных радиаторов или элементов активного охлаждения. Это снижает его общую высоту, что критически важно для установки в компактные корпуса сетевых хранилищ Synology, где пространство строго ограничено. Отсутствие радиатора не является недостатком, так как память работает на стандартных частотах и напряжении, не склонных к сильному нагреву в условиях штатной нагрузки NAS. Внешний вид лаконичный и строгий, без подсветки, что полностью соответствует назначению в серверном оборудовании.
Комплектность, режимы работы и расширение
Модуль продаётся поштучно, что позволяет гибко подходить к увеличению объёма памяти в системах со свободными слотами. Для активации двухканального режима, который удваивает пропускную способность, необходимо установить два идентичных модуля в соответствующие слоты на материнской плате, что важно учитывать при планировании апгрейда. При добавлении этой планки к уже установленной памяти рекомендуется использовать модули с максимально близкими характеристиками (объём, частота, тайминги) для минимизации рисков нестабильности.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это узкая специализация модуля под оборудование Synology и серверные платформы. Для сборки или апгрейда обычного игрового или офисного ПК, где важен двухканальный режим и поддержка XMP для получения максимальной производительности, лучше выбрать соответствующий комплект из двух планок. Убедитесь, что в вашем NAS есть свободный слот под память и что модель официально поддерживает апгрейд пользователем. Если ваша задача - увеличить объём ОЗУ в совместимом сетевом хранилище для повышения многозадачности и отзывчивости, этот модуль станет надёжным и простым решением.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип
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