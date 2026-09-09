Накопитель SSD Silicon Power Ace A56 512Gb (SP512GBSS3A56A25RM)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Silicon Power Ace A56 512Gb (SP512GBSS3A56A25RM)
Твердотельный накопитель SILICON-POWER A56 512GB (SP512GBSS3A56A25) характеризуется высокой скоростью записи и передачи данных. Это позволяет оптимизировать загрузку компьютерных игр последнего поколения, фильмов и приложений. Устройство имеет компактный размер, что обеспечивает максимально комфортную транспортировку. Модель можно самостоятельно установить внутри совместимого устройства.Память накопителя SILICON-POWER A56 512GB (SP512GBSS3A56A25) характеризуется значительным объемом. Это обеспечивает хранение большой базы фильмов, компьютерных игр, сериалов, музыкальных композиций, графической и текстовой информации. Модель оснащена производительным контроллером, с помощью которого достигается высокая скорость записи данных без зависания. В процессе работы устройство не создает шума, обеспечивая комфортные условия для эксплуатации.
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