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Чайник электрический Smeg KLF03PBEU пастельный голубой купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Smeg KLF03PBEU пастельный голубой

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Чайник электрический Smeg KLF03PBEU пастельный голубой - фото 1
Чайник электрический Smeg KLF03PBEU пастельный голубой - фото 2
Чайник электрический Smeg KLF03PBEU пастельный голубой - фото 3
Чайник электрический Smeg KLF03PBEU пастельный голубой - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2400
Цвет
голубой
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
1
Габариты (ВxГxШ), мм
246 х 223 х 170 мм
  • Чайник электрический Smeg KLF03PBEU пастельный голубой - фото 1
  • Чайник электрический Smeg KLF03PBEU пастельный голубой - фото 2
  • Чайник электрический Smeg KLF03PBEU пастельный голубой - фото 3
  • Чайник электрический Smeg KLF03PBEU пастельный голубой - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 288638
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Характеристики

Бренд
Smeg
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2400
Цвет
голубой
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
1
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Габариты (ВxГxШ), мм
246 х 223 х 170 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х26х23
Вес, кг.
2.7

Описание товара Чайник электрический Smeg KLF03PBEU пастельный голубой

Электрочайник Smeg — это стильное и функциональное устройство, которое станет незаменимым помощником на вашей кухне. Мощность чайника составляет 2400 Вт, что обеспечивает быстрое закипание воды. Объем резервуара в 1,7 литра идеален как для семьи, так и для приема гостей. Этот чайник оснащен терморегулятором, что позволяет выбрать идеальную температуру для заваривания различных видов чая и других горячих напитков. Бренд Smeg славится своим стильным ретро-дизайном, и голубой цвет этого чайника станет ярким акцентом в любом интерьере. Корпус из металла не только придает изделию стильный внешний вид, но и обеспечивает его прочность и долговечность. Чайник оснащен закрытым нагревательным элементом, что упрощает процесс его чистки и делает устройство более безопасным в использовании. Страна производитель — Китай, что говорит о высоком качестве сборки при разумной цене. Вес чайника составляет 1,7 кг, что делает его удобным и стабильным в эксплуатации. Несмотря на отсутствие съемной крышки и заварочного чайника, данная модель идеально подходит для тех, кто ценит классику и надежность. Хотя в чайнике отсутствуют подсветка и дополнительные декоративные элементы, его лаконичный и элегантный дизайн делает его идеальным выбором для современной кухни. Длина сетевого шнура составляет 1 метр, что обеспечивает удобное размещение устройства на кухне.

Отзывы о товаре Чайник электрический Smeg KLF03PBEU пастельный голубой




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Smeg
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2400
Цвет
голубой
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
1
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Габариты (ВxГxШ), мм
246 х 223 х 170 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Электрочайник Smeg — это стильное и функциональное устройство, которое станет незаменимым помощником на вашей кухне. Мощность чайника составляет 2400 Вт, что обеспечивает быстрое закипание воды. Объем резервуара в 1,7 литра идеален как для семьи, так и для приема гостей. Этот чайник оснащен терморегулятором, что позволяет выбрать идеальную температуру для заваривания различных видов чая и других горячих напитков. Бренд Smeg славится своим стильным ретро-дизайном, и голубой цвет этого чайника станет ярким акцентом в любом интерьере. Корпус из металла не только придает изделию стильный внешний вид, но и обеспечивает его прочность и долговечность. Чайник оснащен закрытым нагревательным элементом, что упрощает процесс его чистки и делает устройство более безопасным в использовании. Страна производитель — Китай, что говорит о высоком качестве сборки при разумной цене. Вес чайника составляет 1,7 кг, что делает его удобным и стабильным в эксплуатации. Несмотря на отсутствие съемной крышки и заварочного чайника, данная модель идеально подходит для тех, кто ценит классику и надежность. Хотя в чайнике отсутствуют подсветка и дополнительные декоративные элементы, его лаконичный и элегантный дизайн делает его идеальным выбором для современной кухни. Длина сетевого шнура составляет 1 метр, что обеспечивает удобное размещение устройства на кухне.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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