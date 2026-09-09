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Блок питания MikroTik Hot Swap 150W (12POW150) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания MikroTik Hot Swap 150W (12POW150)

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Блок питания MikroTik Hot Swap 150W (12POW150) - фото 1
Блок питания MikroTik Hot Swap 150W (12POW150) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
  • Блок питания MikroTik Hot Swap 150W (12POW150) - фото 1
  • Блок питания MikroTik Hot Swap 150W (12POW150) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 287928
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Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Блок питания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х9х5
Вес, г.
100

Описание товара Блок питания MikroTik Hot Swap 150W (12POW150)

MikroTik ССR1072-1G-8S снабжен двумя блоками питания «горячей замены», если один из них выйдет из строя, другой возьмет на себя функцию питания. 12POW150 — это блок питания 12V 150W AC/DC, который теперь доступен отдельно. Вы можете заменить его, не выключая устройство.



Теги товара: Немодульный

Отзывы о товаре Блок питания MikroTik Hot Swap 150W (12POW150)




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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Блок питания
Страна производитель
Китай
Описание
MikroTik ССR1072-1G-8S снабжен двумя блоками питания «горячей замены», если один из них выйдет из строя, другой возьмет на себя функцию питания. 12POW150 — это блок питания 12V 150W AC/DC, который теперь доступен отдельно. Вы можете заменить его, не выключая устройство.


Теги товара: Немодульный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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