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Матрешка Бэмби Курочка Ряба Р-45/743 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Матрешка Бэмби Курочка Ряба Р-45/743

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Матрешка Бэмби Курочка Ряба Р-45/743
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
дерево
Пол
девочка
Минимальный возраст
12
Звуковые эффекты
нет
Световые эффекты
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
710 руб.  1 088 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 282207
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Характеристики

Бренд
Бэмби
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 12 мес.
Материал
дерево
Пол
девочка
Минимальный возраст
12
Максимальный возраст
3
Звуковые эффекты
нет
Световые эффекты
нет
Комплектация
матрешка (5 шт.), упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х10
Вес, г.
400

Описание товара Матрешка Бэмби Курочка Ряба Р-45/743

Матрешка - традиционная деревянная игрушка. Фигурки вкладываются одна в другую, только самая маленькая матрешка не является разъемной. Игрушка сделана из натурального дерева. Каждая матрешка расписана вручную мастером, поэтому уникальна и неповторима!

Отзывы о товаре Матрешка Бэмби Курочка Ряба Р-45/743




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Бэмби
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 12 мес.
Материал
дерево
Пол
девочка
Минимальный возраст
12
Максимальный возраст
3
Звуковые эффекты
нет
Световые эффекты
нет
Комплектация
матрешка (5 шт.), упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Матрешка - традиционная деревянная игрушка. Фигурки вкладываются одна в другую, только самая маленькая матрешка не является разъемной. Игрушка сделана из натурального дерева. Каждая матрешка расписана вручную мастером, поэтому уникальна и неповторима!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Матрешка Бэмби Курочка Ряба Р-45/743 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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