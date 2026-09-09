Матрешка Бэмби Курочка Ряба Р-45/743
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
дерево
Пол
девочка
Минимальный возраст
12
Звуковые эффекты
нет
Световые эффекты
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%710 руб. 1 088 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 282207
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 12 мес.
Материал
дерево
Пол
девочка
Минимальный возраст
12
Максимальный возраст
3
Звуковые эффекты
нет
Световые эффекты
нет
Комплектация
матрешка (5 шт.), упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х10
Вес, г.
400
Описание товара Матрешка Бэмби Курочка Ряба Р-45/743
Матрешка - традиционная деревянная игрушка. Фигурки вкладываются одна в другую, только самая маленькая матрешка не является разъемной. Игрушка сделана из натурального дерева. Каждая матрешка расписана вручную мастером, поэтому уникальна и неповторима!
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Бренд
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 12 мес.
Материал
дерево
Пол
девочка
Минимальный возраст
12
Максимальный возраст
3
Звуковые эффекты
нет
Световые эффекты
нет
Комплектация
матрешка (5 шт.), упаковка
Страна производитель
Китай
Матрешка - традиционная деревянная игрушка. Фигурки вкладываются одна в другую, только самая маленькая матрешка не является разъемной. Игрушка сделана из натурального дерева. Каждая матрешка расписана вручную мастером, поэтому уникальна и неповторима!
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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