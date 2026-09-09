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Паяльник Rexant 12-0161 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Паяльник Rexant 12-0161

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Паяльник Rexant 12-0161 - фото 1
Паяльник Rexant 12-0161 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Паяльники
  • Паяльник Rexant 12-0161 - фото 1
  • Паяльник Rexant 12-0161 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 276914
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Характеристики

Бренд
REXANT
Тип товара
Паяльники
Размеры в упаковке, см
24х18х12
Вес, г.
620

Описание товара Паяльник Rexant 12-0161

Паяльник импульсный 30-70 Вт HS-50Т (ZD-60) REXANT предназначен для ручного монтажа радиоэлементов. Он используется для пайки электродеталей в двух мощностных режимах: 30 Вт и 70 Вт. Особенность данного инструмента заключается в том, что максимальная мощность и ускоренный разогрев активируются нажатием и удержанием курка. Это позволяет оператору сначала установить жало инструмента в определенную точку пайки, а затем нажатием кнопки на корпусе перевести паяльник в максимальный рабочий режим. Паяльник выполнен в форме пистолета с индикатором включения и имеет очень удобную эргономичную рукоятку из ударопрочного пластика. Характеризуется экономичным энергопотреблением. Удобен для распайки кабелей в шкафах, а также быстрых демонтажных работ.



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Отзывы о товаре Паяльник Rexant 12-0161




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Характеристики
Бренд
REXANT
Тип товара
Паяльники
Описание
Паяльник импульсный 30-70 Вт HS-50Т (ZD-60) REXANT предназначен для ручного монтажа радиоэлементов. Он используется для пайки электродеталей в двух мощностных режимах: 30 Вт и 70 Вт. Особенность данного инструмента заключается в том, что максимальная мощность и ускоренный разогрев активируются нажатием и удержанием курка. Это позволяет оператору сначала установить жало инструмента в определенную точку пайки, а затем нажатием кнопки на корпусе перевести паяльник в максимальный рабочий режим. Паяльник выполнен в форме пистолета с индикатором включения и имеет очень удобную эргономичную рукоятку из ударопрочного пластика. Характеризуется экономичным энергопотреблением. Удобен для распайки кабелей в шкафах, а также быстрых демонтажных работ.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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