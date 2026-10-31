Top.Mail.Ru
Швейная машина Necchi 4323 А белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Швейная машина Necchi 4323 А белый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Швейная машина Necchi 4323 А белый - фото 1
Швейная машина Necchi 4323 А белый - фото 2
Швейная машина Necchi 4323 А белый - фото 3
Швейная машина Necchi 4323 А белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Швейная машина
  • Швейная машина Necchi 4323 А белый - фото 1
  • Швейная машина Necchi 4323 А белый - фото 2
  • Швейная машина Necchi 4323 А белый - фото 3
  • Швейная машина Necchi 4323 А белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 430 руб. 
Начислим 151 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 276629
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Швейная машина Necchi 4323 А белый
9 430 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Necchi
Тип товара
Швейная машина
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х28х20
Вес, кг.
7.2

Описание товара Швейная машина Necchi 4323 А белый

Швейная машина Necchi 4323 А отлично подойдет как для профессионала, так и для начинающей швеи. Большой функционал и простое управление позволят вам создавать вещи отличного качества. Данная модель отлично справится как с легкими, так и с джинсовыми тканями.

Отзывы о товаре Швейная машина Necchi 4323 А белый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Necchi
Тип товара
Швейная машина
Страна производитель
Китай
Описание
Швейная машина Necchi 4323 А отлично подойдет как для профессионала, так и для начинающей швеи. Большой функционал и простое управление позволят вам создавать вещи отличного качества. Данная модель отлично справится как с легкими, так и с джинсовыми тканями.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Швейная машина Necchi 4323 А белый - стоимость товара 9430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...