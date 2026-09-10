Швейная машина Janome Excellent Stitch 18A белый
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Характеристики
Описание товара Швейная машина Janome Excellent Stitch 18A белый
Швейная машина Janome Excellent Stitch 18A с горизонтальным челноком. Можно шить прямой строчкой и зигзагом, есть стрейчевые строчки. Также можно регулировать длину стежка, плюс, ширину строчки. Для выбора того или иного шва швейная машинка JANOME Excellent Stitch получила регулятор-колесо. Данное устройство в полуавтоматическом режиме способно выполнять 1 вид прямой петли за 4 шага. При этом в нужный момент пользователь должен вручную переключать операции. Имеется нитевдеватель. В комплектации идут ножная педаль, шпульки, иглы, два держателя катушек, четыре лапки - для молнии, выметывания, невидимой подгибки и стандартная, распарыватель, отвертка.
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