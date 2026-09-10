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Швейная машина Janome Excellent Stitch 18A белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Швейная машина Janome Excellent Stitch 18A белый

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Швейная машина Janome Excellent Stitch 18A белый - фото 1
Швейная машина Janome Excellent Stitch 18A белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Швейные машины
  • Швейная машина Janome Excellent Stitch 18A белый - фото 1
  • Швейная машина Janome Excellent Stitch 18A белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 412220
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Характеристики

Бренд
janome
Тип товара
Швейные машины
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х30х19
Вес, кг.
6.2

Описание товара Швейная машина Janome Excellent Stitch 18A белый

Швейная машина Janome Excellent Stitch 18A с горизонтальным челноком. Можно шить прямой строчкой и зигзагом, есть стрейчевые строчки. Также можно регулировать длину стежка, плюс, ширину строчки. Для выбора того или иного шва швейная машинка JANOME Excellent Stitch получила регулятор-колесо. Данное устройство в полуавтоматическом режиме способно выполнять 1 вид прямой петли за 4 шага. При этом в нужный момент пользователь должен вручную переключать операции. Имеется нитевдеватель. В комплектации идут ножная педаль, шпульки, иглы, два держателя катушек, четыре лапки - для молнии, выметывания, невидимой подгибки и стандартная, распарыватель, отвертка.

Отзывы о товаре Швейная машина Janome Excellent Stitch 18A белый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
janome
Тип товара
Швейные машины
Страна производитель
Китай
Описание
Швейная машина Janome Excellent Stitch 18A с горизонтальным челноком. Можно шить прямой строчкой и зигзагом, есть стрейчевые строчки. Также можно регулировать длину стежка, плюс, ширину строчки. Для выбора того или иного шва швейная машинка JANOME Excellent Stitch получила регулятор-колесо. Данное устройство в полуавтоматическом режиме способно выполнять 1 вид прямой петли за 4 шага. При этом в нужный момент пользователь должен вручную переключать операции. Имеется нитевдеватель. В комплектации идут ножная педаль, шпульки, иглы, два держателя катушек, четыре лапки - для молнии, выметывания, невидимой подгибки и стандартная, распарыватель, отвертка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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