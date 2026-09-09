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Швейная машина Janome Sew Line 500s белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Швейная машина Janome Sew Line 500s белый

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Швейная машина Janome Sew Line 500s белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Швейные машины
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 218933
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Характеристики

Бренд
janome
Тип товара
Швейные машины
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х34х23
Вес, кг.
7

Описание товара Швейная машина Janome Sew Line 500s белый

Швейная машина Janome Sew Line 500s белый

Отзывы о товаре Швейная машина Janome Sew Line 500s белый




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Характеристики
Бренд
janome
Тип товара
Швейные машины
Страна производитель
Китай
Описание
Швейная машина Janome Sew Line 500s белый
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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