Точилка универсальная Зубр Мастер 47502
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Точилка для ножей
Тип товара
точилка
Количество предметов в наборе
1
Материал ручки (-ек)
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
970 руб.
В наличии
Код товара: 276474
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
970 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Точилка для ножей
Тип товара
точилка
Количество предметов в наборе
1
Материал ручки (-ек)
пластик
Заточка
ручная
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
27х12х10
Вес, г.
484
Описание товара Точилка универсальная Зубр Мастер 47502
Универсальный инструмент 3 в 1 для трехэтапной ручной заточки, правки и полировки лезвий бытовых ножей. Корпус из ударопрочного пластика с надежной фиксацией на столе.
Смотрите также: Бокалы, Детская посуда, Кухонные ножи, Кухонные приборы, Посуда для хранения продуктов, Разделочные доски, Сервизы, наборы ножей
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Бренд
Тип товара
Точилка для ножей
Тип товара
точилка
Количество предметов в наборе
1
Материал ручки (-ек)
пластик
Заточка
ручная
Страна производитель
Россия
Универсальный инструмент 3 в 1 для трехэтапной ручной заточки, правки и полировки лезвий бытовых ножей. Корпус из ударопрочного пластика с надежной фиксацией на столе.
Смотрите также: Бокалы, Детская посуда, Кухонные ножи, Кухонные приборы, Посуда для хранения продуктов, Разделочные доски, Сервизы, наборы ножей
Смотрите также: Бокалы, Детская посуда, Кухонные ножи, Кухонные приборы, Посуда для хранения продуктов, Разделочные доски, Сервизы, наборы ножей
Точилка универсальная Зубр Мастер 47502 - этот товар вы можете купить по цене 970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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