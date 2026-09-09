Нож разделочный Victorinox Swiss Classic (6.8003.15B) черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-58%3 530 руб. 8 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 270459
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Нож
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х12х10
Вес, г.
90
Описание товара Нож разделочный Victorinox Swiss Classic (6.8003.15B) черный
длина лезвия ножа составляет 15 см, что обеспечивает оптимальное сочетание маневренности и функциональности. сталь клинка нержавеющая, что делает нож долговечным и устойчивым к коррозии. ручка ножа изготовлена из полипропилена, что делает её удобной и прочной. эргономичная форма рукоятки обеспечивает комфортный хват при работе и предотвращает скольжение ножа во время нарезки. нож можно мыть в посудомоечной машине, что облегчает процесс ухода за ним. прямая заточка клинка обеспечивает точное и ровное срезание продуктов.
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длина лезвия ножа составляет 15 см, что обеспечивает оптимальное сочетание маневренности и функциональности. сталь клинка нержавеющая, что делает нож долговечным и устойчивым к коррозии. ручка ножа изготовлена из полипропилена, что делает её удобной и прочной. эргономичная форма рукоятки обеспечивает комфортный хват при работе и предотвращает скольжение ножа во время нарезки. нож можно мыть в посудомоечной машине, что облегчает процесс ухода за ним. прямая заточка клинка обеспечивает точное и ровное срезание продуктов.
Смотрите также: Бокалы, Детская посуда, Кухонные ножи, Посуда для хранения продуктов, Разделочные доски, Сервизы, Столовые приборы, наборы ножей
Смотрите также: Бокалы, Детская посуда, Кухонные ножи, Посуда для хранения продуктов, Разделочные доски, Сервизы, Столовые приборы, наборы ножей
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