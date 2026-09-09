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Нож разделочный Victorinox Swiss Classic (6.8003.15B) черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Нож разделочный Victorinox Swiss Classic (6.8003.15B) черный

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Нож разделочный Victorinox Swiss Classic (6.8003.15B) черный - фото 1
Нож разделочный Victorinox Swiss Classic (6.8003.15B) черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож
  • Нож разделочный Victorinox Swiss Classic (6.8003.15B) черный - фото 1
  • Нож разделочный Victorinox Swiss Classic (6.8003.15B) черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-58%
3 530 руб.  8 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 270459
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Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х12х10
Вес, г.
90

Описание товара Нож разделочный Victorinox Swiss Classic (6.8003.15B) черный

длина лезвия ножа составляет 15 см, что обеспечивает оптимальное сочетание маневренности и функциональности. сталь клинка нержавеющая, что делает нож долговечным и устойчивым к коррозии. ручка ножа изготовлена из полипропилена, что делает её удобной и прочной. эргономичная форма рукоятки обеспечивает комфортный хват при работе и предотвращает скольжение ножа во время нарезки. нож можно мыть в посудомоечной машине, что облегчает процесс ухода за ним. прямая заточка клинка обеспечивает точное и ровное срезание продуктов.

Отзывы о товаре Нож разделочный Victorinox Swiss Classic (6.8003.15B) черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож
Страна производитель
Китай
Описание
длина лезвия ножа составляет 15 см, что обеспечивает оптимальное сочетание маневренности и функциональности. сталь клинка нержавеющая, что делает нож долговечным и устойчивым к коррозии. ручка ножа изготовлена из полипропилена, что делает её удобной и прочной. эргономичная форма рукоятки обеспечивает комфортный хват при работе и предотвращает скольжение ножа во время нарезки. нож можно мыть в посудомоечной машине, что облегчает процесс ухода за ним. прямая заточка клинка обеспечивает точное и ровное срезание продуктов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нож разделочный Victorinox Swiss Classic (6.8003.15B) черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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