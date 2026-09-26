Набор ножей кухонных Victorinox Swiss Modern (6.9093.21G) + вилка черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор ножей
Тип товара
набор ножей
Количество предметов в наборе
2
Материал ручки (-ек)
пластик
Материал лезвия
сталь
Длина лезвия, мм
220
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 427451
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор ножей
Тип товара
набор ножей
Количество предметов в наборе
2
Материал ручки (-ек)
пластик
Материал лезвия
сталь
Длина лезвия, мм
220
Заточка
ручная
Страна производитель
Швейцария
Размеры в упаковке, см
27х12х10
Вес, г.
200
Описание товара Набор ножей кухонных Victorinox Swiss Modern (6.9093.21G) + вилка черный
Практичный поварской дуэт из разделочного ножа (22 см) и вилки для мяса. Позволяет легко нарезать и сервировать жаркое, имеет легкие ручки из полипропилена.
Смотрите также: Бокалы, Детская посуда, Кухонные ножи, Посуда для хранения продуктов, Разделочные доски, Сервизы, наборы ножей
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Бренд
Тип товара
Набор ножей
Тип товара
набор ножей
Количество предметов в наборе
2
Материал ручки (-ек)
пластик
Материал лезвия
сталь
Длина лезвия, мм
220
Заточка
ручная
Страна производитель
Швейцария
Практичный поварской дуэт из разделочного ножа (22 см) и вилки для мяса. Позволяет легко нарезать и сервировать жаркое, имеет легкие ручки из полипропилена.
Смотрите также: Бокалы, Детская посуда, Кухонные ножи, Посуда для хранения продуктов, Разделочные доски, Сервизы, наборы ножей
Смотрите также: Бокалы, Детская посуда, Кухонные ножи, Посуда для хранения продуктов, Разделочные доски, Сервизы, наборы ножей
Набор ножей кухонных Victorinox Swiss Modern (6.9093.21G) + вилка черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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