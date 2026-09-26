Набор ножей кухонных Victorinox Grand Maitre Steak (7.7240.2W) 2 шт дерево
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор ножей
Тип товара
набор ножей
Количество предметов в наборе
2
Материал ручки (-ек)
дерево
Материал лезвия
сталь
Длина лезвия, мм
120
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 610 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 427431
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор ножей
Тип товара
набор ножей
Количество предметов в наборе
2
Материал ручки (-ек)
дерево
Материал лезвия
сталь
Длина лезвия, мм
120
Заточка
ручная
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
27х12х10
Вес, г.
250
Описание товара Набор ножей кухонных Victorinox Grand Maitre Steak (7.7240.2W) 2 шт дерево
Элегантные кованые ножи для стейка из профессиональной кованой серии Grand Ma?tre. Рукояти выполнены из натурального модифицированного клена на заклепках.
Смотрите также: Бокалы, Детская посуда, Кухонные ножи, Посуда для хранения продуктов, Разделочные доски, Сервизы, наборы ножей
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Бренд
Тип товара
Набор ножей
Тип товара
набор ножей
Количество предметов в наборе
2
Материал ручки (-ек)
дерево
Материал лезвия
сталь
Длина лезвия, мм
120
Заточка
ручная
Страна производитель
Германия
Элегантные кованые ножи для стейка из профессиональной кованой серии Grand Ma?tre. Рукояти выполнены из натурального модифицированного клена на заклепках.
Смотрите также: Бокалы, Детская посуда, Кухонные ножи, Посуда для хранения продуктов, Разделочные доски, Сервизы, наборы ножей
Смотрите также: Бокалы, Детская посуда, Кухонные ножи, Посуда для хранения продуктов, Разделочные доски, Сервизы, наборы ножей
Набор ножей кухонных Victorinox Grand Maitre Steak (7.7240.2W) 2 шт дерево - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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