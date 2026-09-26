Нож кухонный Victorinox Swiss Modern (6.9010.22G) дерево
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Характеристики
Тип товара
Нож поварской
Тип товара
нож
Количество предметов в наборе
1
Материал ручки (-ек)
дерево
Материал лезвия
нержавеющая сталь
Длина лезвия, мм
220
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 470 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 270485
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Нож поварской
Тип товара
нож
Количество предметов в наборе
1
Материал ручки (-ек)
дерево
Материал лезвия
нержавеющая сталь
Длина лезвия, мм
220
Заточка
ручная
Страна производитель
Швейцария
Размеры в упаковке, см
27х12х10
Вес, г.
250
Описание товара Нож кухонный Victorinox Swiss Modern (6.9010.22G) дерево
Большой кухонный разделочный нож из высококлассной прокатной стали. Рукоять из благородного европейского ореха ручной шлифовки придает изысканный вид.
Смотрите также: Бокалы, Детская посуда, Кухонные ножи, Посуда для хранения продуктов, Разделочные доски, Сервизы, наборы ножей
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Бренд
Тип товара
Нож поварской
Тип товара
нож
Количество предметов в наборе
1
Материал ручки (-ек)
дерево
Материал лезвия
нержавеющая сталь
Длина лезвия, мм
220
Заточка
ручная
Страна производитель
Швейцария
Большой кухонный разделочный нож из высококлассной прокатной стали. Рукоять из благородного европейского ореха ручной шлифовки придает изысканный вид.
Смотрите также: Бокалы, Детская посуда, Кухонные ножи, Посуда для хранения продуктов, Разделочные доски, Сервизы, наборы ножей
Смотрите также: Бокалы, Детская посуда, Кухонные ножи, Посуда для хранения продуктов, Разделочные доски, Сервизы, наборы ножей
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