Нож разделочный Rondell Cascara RD-686 20см
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Количество предметов в наборе
1
Материал лезвия
нержавеющая сталь X30Cr13
Длина лезвия, мм
200
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%1 500 руб. 1 614 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 306868
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Количество предметов в наборе
1
Материал лезвия
нержавеющая сталь X30Cr13
Длина лезвия, мм
200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х9х2
Вес, г.
229
Описание товара Нож разделочный Rondell Cascara RD-686 20см
Высококачественная нержавеющая сталь X30Cr13. Твердость по шкале Роквелла 52-55 HRC. Идеальная балансировка. Двусторонняя заточка лезвий. Материал ручки - бакелит с вставками из нержавеющей стали в виде клинка ножа. Упаковка - блистер. Не подходит для использования в посудомоечной машине.
Смотрите также: Бокалы, Детская посуда, Кухонные ножи, Посуда для хранения продуктов, Разделочные доски, Сервизы, Столовые приборы, наборы ножей
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Бренд
Тип товара
Количество предметов в наборе
1
Материал лезвия
нержавеющая сталь X30Cr13
Длина лезвия, мм
200
Страна производитель
Китай
Высококачественная нержавеющая сталь X30Cr13. Твердость по шкале Роквелла 52-55 HRC. Идеальная балансировка. Двусторонняя заточка лезвий. Материал ручки - бакелит с вставками из нержавеющей стали в виде клинка ножа. Упаковка - блистер. Не подходит для использования в посудомоечной машине.
Смотрите также: Бокалы, Детская посуда, Кухонные ножи, Посуда для хранения продуктов, Разделочные доски, Сервизы, Столовые приборы, наборы ножей
Смотрите также: Бокалы, Детская посуда, Кухонные ножи, Посуда для хранения продуктов, Разделочные доски, Сервизы, Столовые приборы, наборы ножей
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