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Нож разделочный Rondell Cascara RD-686 20см купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Нож разделочный Rondell Cascara RD-686 20см

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Нож разделочный Rondell Cascara RD-686 20см - фото 1
Нож разделочный Rondell Cascara RD-686 20см - фото 2
Нож разделочный Rondell Cascara RD-686 20см - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Количество предметов в наборе
1
Материал лезвия
нержавеющая сталь X30Cr13
Длина лезвия, мм
200
  • Нож разделочный Rondell Cascara RD-686 20см - фото 1
  • Нож разделочный Rondell Cascara RD-686 20см - фото 2
  • Нож разделочный Rondell Cascara RD-686 20см - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%
1 500 руб.  1 614 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 306868
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Характеристики

Бренд
Rondell
Тип товара
Количество предметов в наборе
1
Материал лезвия
нержавеющая сталь X30Cr13
Длина лезвия, мм
200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х9х2
Вес, г.
229

Описание товара Нож разделочный Rondell Cascara RD-686 20см

Высококачественная нержавеющая сталь X30Cr13. Твердость по шкале Роквелла 52-55 HRC. Идеальная балансировка. Двусторонняя заточка лезвий. Материал ручки - бакелит с вставками из нержавеющей стали в виде клинка ножа. Упаковка - блистер. Не подходит для использования в посудомоечной машине.

Отзывы о товаре Нож разделочный Rondell Cascara RD-686 20см




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Rondell
Тип товара
Количество предметов в наборе
1
Материал лезвия
нержавеющая сталь X30Cr13
Длина лезвия, мм
200
Страна производитель
Китай
Описание
Высококачественная нержавеющая сталь X30Cr13. Твердость по шкале Роквелла 52-55 HRC. Идеальная балансировка. Двусторонняя заточка лезвий. Материал ручки - бакелит с вставками из нержавеющей стали в виде клинка ножа. Упаковка - блистер. Не подходит для использования в посудомоечной машине.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нож разделочный Rondell Cascara RD-686 20см - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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