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Пылесос строительный Bosch GAS 12-25 PL (060197C100) синий купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос строительный Bosch GAS 12-25 PL (060197C100) синий

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Пылесос строительный Bosch GAS 12-25 PL (060197C100) синий - фото 1
Пылесос строительный Bosch GAS 12-25 PL (060197C100) синий - фото 2
Пылесос строительный Bosch GAS 12-25 PL (060197C100) синий - фото 3
Пылесос строительный Bosch GAS 12-25 PL (060197C100) синий - фото 4
Пылесос строительный Bosch GAS 12-25 PL (060197C100) синий - фото 5
Пылесос строительный Bosch GAS 12-25 PL (060197C100) синий - фото 6
Пылесос строительный Bosch GAS 12-25 PL (060197C100) синий - фото 7
Пылесос строительный Bosch GAS 12-25 PL (060197C100) синий - фото 8
Пылесос строительный Bosch GAS 12-25 PL (060197C100) синий - фото 9
Пылесос строительный Bosch GAS 12-25 PL (060197C100) синий - фото 10
Пылесос строительный Bosch GAS 12-25 PL (060197C100) синий - фото 11
Пылесос строительный Bosch GAS 12-25 PL (060197C100) синий - фото 12
Пылесос строительный Bosch GAS 12-25 PL (060197C100) синий - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Строительный пылесос
  • Пылесос строительный Bosch GAS 12-25 PL (060197C100) синий - фото 1
  • Пылесос строительный Bosch GAS 12-25 PL (060197C100) синий - фото 2
  • Пылесос строительный Bosch GAS 12-25 PL (060197C100) синий - фото 3
  • Пылесос строительный Bosch GAS 12-25 PL (060197C100) синий - фото 4
  • Пылесос строительный Bosch GAS 12-25 PL (060197C100) синий - фото 5
  • Пылесос строительный Bosch GAS 12-25 PL (060197C100) синий - фото 6
  • Пылесос строительный Bosch GAS 12-25 PL (060197C100) синий - фото 7
  • Пылесос строительный Bosch GAS 12-25 PL (060197C100) синий - фото 8
  • Пылесос строительный Bosch GAS 12-25 PL (060197C100) синий - фото 9
  • Пылесос строительный Bosch GAS 12-25 PL (060197C100) синий - фото 10
  • Пылесос строительный Bosch GAS 12-25 PL (060197C100) синий - фото 11
  • Пылесос строительный Bosch GAS 12-25 PL (060197C100) синий - фото 12
  • Пылесос строительный Bosch GAS 12-25 PL (060197C100) синий - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 270961
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Строительный пылесос
Класс пыли
L
Мощность, Вт
1250
Функция выдувания
Нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
75х65х56
Вес, кг.
12.5

Описание товара Пылесос строительный Bosch GAS 12-25 PL (060197C100) синий

Инструкция для Bosch GAS 12-25 PL



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Отзывы о товаре Пылесос строительный Bosch GAS 12-25 PL (060197C100) синий




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Строительный пылесос
Класс пыли
L
Мощность, Вт
1250
Функция выдувания
Нет
Страна производитель
Китай
Описание
Инструкция для Bosch GAS 12-25 PL


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, мощные, с влажной уборкой, маленькие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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